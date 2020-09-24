Американская пятилетка: США выделят до $75 млн на развитие местного самоуправления на Украине

Агентство Соединённых Штатов по международному развитию (USAID) планирует оказать Украине содействие в совершенствовании работы органов местного самоуправления. На реализацию соответствующей пятилетней инициативы планируется выделить до $75 млн. Очередная американская программа помощи будет соответствовать «демократическим» представлениям Вашингтона о работе местных властей, считают опрошенные RT эксперты. При этом готовящиеся реформы Киева в этой сфере только ослабляют власть на местах, подчёркивают специалисты.

Агентство США по международному развитию (USAID) намерено оказать содействие Украине в вопросе совершенствования деятельности органов местного самоуправления.

В настоящее время в стране уже идёт работа над двумя американскими программами на заданную тему — «Децентрализация — путь к лучшим результатам и эффективности» и «Политика местного самоуправления на Украине».

Предполагается, что новая «Инициатива USAID в области управления и подотчётности на местах» должна быть реализована в течение пяти лет. На её воплощение агентство готово выделить до $75 млн.

«Цель контракта — получение услуг технической помощи для развития на Украине самодостаточного местного управления, в том числе в таких вопросах, как проведение законодательных реформ, создание методологии стратегического планирования на основе широкого участия общества, совершенствование услуг, экономическое развитие на местах, участие гражданского общества и наращивание потенциала региональных органов управления», — следует из документа, с которым ознакомился RT.

Стоит подчеркнуть, что «развитием» местного самоуправления на Украине заняты не только США, но и их иностранные партнёры. Так, в USAID уточнили, что прошедший конкурсный отбор подрядчик должен будет «всесторонне сотрудничать» с профильными проектами в стране, финансируемыми и «другими спонсорами» — Евросоюзом, Всемирным банком, Европейским инвестиционным банком и прочими. Помимо этого, в ходе работы подрядчику будет необходимо взаимодействовать и с органами власти Украины — как центральными, так и местными.

«В течение периода действия контракта USAID/представитель уполномоченного USAID по контракту периодически будет проводить проверку показателей деятельности для отслеживания прогресса и достижения требуемых по настоящему контракту результатов», — добавили в агентстве.

В данном случае речь идёт о претворении в жизнь «американского представления» о том, каким образом должна выглядеть система организации местного самоуправления в отдельно взятой стране, считает директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин.

«Демократия по-американски» предполагает определённый набор инструментов и ценностей. У них есть своё представление о прекрасном, в частности о том, как должно выглядеть местное самоуправление, какие у органов местного самоуправления должны быть полномочия. Такого рода реформы американцы в рамках этой системы предлагают абсолютно всем, причём не глядя на то, кто это — Украина или Нигерия», — объяснил эксперт в разговоре с RT.

В свою очередь, руководитель Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко напомнил, что USAID оказывает всевозможное содействие Украине в течение долгих лет, однако, несмотря на это, говорить, что деятельность агентства имеет положительный эффект, не приходится.

«Если какая-то контора работает над продвижением демократии в стране на протяжении 30 лет, а демократии становится всё меньше и меньше, так же как и гражданского общества, то, наверное, ей лучше не работать», — уточнил он в беседе с RT.

Реформа децентрализации

На протяжении последних нескольких лет украинские власти активно работают над реформой децентрализации, которая, согласно позиции Киева, во многом направлена на расширение возможностей органов местного самоуправления и изменение административно-территориального устройства страны.

В декабре 2019 года украинский лидер Владимир Зеленский направил в Верховную раду законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)».

Президент Украины Владимир Зеленский

Reuters

© Leonhard Foeger

Документ в числе прочего предполагал введение следующего перечня административно-территориальных единиц: общины, округа и области с их последующим укрупнением. Отдельным пунктом в списке была выделена Автономная Республика Крым.

Кроме того, представленный Зеленским проект предусматривал создание института префекта, имеющего контрольные функции в регионах, и не включал положения об особом статусе Донбасса, что закреплено Минскими соглашениями.

По мнению аналитиков, представленные руководством страны нововведения лишь усиливают полномочия центра, отнюдь не наделяя ими органы власти регионов. Такой позиции придерживается, в частности, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин.

«Данная реформа направлена на то, чтобы за центром были закреплены функции по более жёсткому контролю над муниципалитетами. Получится ситуация, когда «демократией» будут заниматься не на местах, а на более широком уровне. Решения будет принимать не население какого-то населённого пункта, а руководители районов, которые останутся после этой реформы, — районов более крупных, то есть более далёких от этих самых населённых пунктов, от их жителей. Последствием этой реформы станет не переход к более демократическому управлению, а наоборот, и как таковой пользы для населения не будет. Благодаря этой реформе власти уходят от демократии к более авторитарной системе управления, в том числе и муниципалитетами напрямую из Киева», — сказал эксперт в разговоре с RT.

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РИА Новости

На фоне заявлений, связанных с так называемой децентрализацией, Зеленский продолжает оказывать существенное влияние на органы местного самоуправления, добавил политолог Иван Мезюхо.

«Зеленский немало говорил о том, что необходимо развивать органы местного самоуправления, но по факту ведёт себя как гетман, который объезжает свои владения, даёт поручения, вмешиваясь в работу местных органов власти», — отметил эксперт в беседе с RT.

Особый статус Донбасса или статус-кво

В январе текущего года Зеленский отозвал поданный им в Раду законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)» и направил его на доработку.

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Новую редакцию документа, по словам заместителя главы депутатской фракции «Слуга народа» Евгении Кравчук, могут внести на рассмотрение в парламент после местных выборов, которые состоятся 25 октября.

«Коррективы внёс коронавирус, потому что обсуждения были перенесены в онлайн и всё это затянулось. Но, думаю, что это вопрос месяцев, где-то ближе к зиме, после выборов, он будет внесён. Собственно, его нужно просто внести, чтобы отправить в Конституционный суд. Если он быстро даст ответ, то на этой сессии можно будет проголосовать 226 голосами, а на следующей сессии уже искать 300 голосов», — сказала она.

Как выглядит текст доработанного командой Зеленского законопроекта пока неизвестно, однако очевидно, что позиция украинской стороны о внесении в Конституцию положений об особом статусе Донбасса не изменилась. Это, цитируя украинского лидера, подтвердил вице-премьер Украины Алексей Резников.

«Никаких изменений в Конституцию Украины о включении туда какого-то особого статуса не будет... Это исключено. Также президент неоднократно говорил, что Минские соглашения требуют изменений. Это позиция, которую мы отстаиваем в Трёхсторонней контактной группе», — объяснил он.

Вице-премьер Украины Алексей Резников

РИА Новости

В МИД России считают, что при действующем правительстве Украины каких-либо подвижек по вопросу выполнения пунктов Минских соглашений ожидать не стоит. Такое мнение выразил глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

«Я не думаю, что при нынешнем украинском правительстве, как и при предыдущем президенте, будет какой-либо прогресс в выполнении Минских соглашений. Хотя бы потому, что об этом публично говорит сам президент Зеленский, об этом говорит публично вице-премьер Резников, который отвечает за работу в контактной группе», — уточнил министр.

Киев уже на протяжении долгого времени не признаёт Минские соглашения и будет стремиться к переработке договорённостей, добавил Антон Бредихин.

«Украина не то что не будет реализовывать Минские соглашения — напротив — будет стремиться к тому, чтобы либо был создан новый документ, на основании которого могут быть какие-то дальнейшие действия, либо вообще ничего не будет создано, а будет статус-кво, который Киев устраивает в экономическом, идеологическом и электоральном плане», — подытожил эксперт.