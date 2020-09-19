25 лет на «реинтеграцию»: как Киев пытается изменить Минские соглашения

Киев не будет фиксировать особый статус Донбасса в Конституции Украины, а также настаивает на необходимости изменить Минские соглашения. Об этом заявил вице-премьер страны Алексей Резников во время выступления в Верховной раде. Он также отметил, что на реинтеграцию Донецкой и Луганской областей уйдёт по меньшей мере 25 лет. По мнению экспертов, Киев намеренно затягивает процесс урегулирования ситуации на юго-востоке страны. Аналитики полагают, что украинские власти надеются со временем убедить Запад изменить договорённости, достигнутые в Минске в 2015 году.

Вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Киев не собирается закреплять особый статус Донбасса в Конституции страны, как это предписывают Минские соглашения.

«Президент (Владимир Зеленский. — RT) во время декабрьского саммита прошлого года лидеров нормандского формата в Париже дал чёткое понимание того, что никаких изменений в Конституцию Украины относительно включения туда какого-то особого статуса не будет, это исключено», — сказал Резников, выступая на заседании в Верховной раде.

Напомним, на состоявшемся в конце 2019 года саммите «нормандской четвёрки» в Париже лидеры РФ, Франции, Германии и Украины подтвердили безальтернативность неукоснительного и последовательного выполнения договорённостей от 12 февраля 2015 года.

Однако, выступая на совместной пресс-конференции по итогам встречи с лидерами РФ, Франции и ФРГ, украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не допустит федерализации страны.

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«Мы не допустим какого бы то ни было влияния на политическое развитие, политическое управление Украиной. Украина — независимая страна, которая сама определяет свой политический путь», — сказал Зеленский.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости внесения в Конституцию Украины изменений, «закрепляющих особый статус Донбасса на постоянной основе», и имплементации «формулы Штайнмайера», регламентирующей выполнение политической части «Минска-2».

В Москве по-прежнему расценивают текущую политику Киева как противоречащую духу и букве соглашений от 12 февраля 2015 года. 17 сентября в интервью телеканалу RTVI глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не ожидает подвижек при действующем правительстве Украины.

«Я не думаю, что при нынешнем украинском правительстве, как и при предыдущем президенте, будет какой-либо прогресс в выполнении Минских соглашений. Хотя бы потому, что об этом публично говорит сам президент Зеленский, об этом говорит публично вице-премьер Резников, который отвечает за работу в контактной группе», — сказал Лавров.

Без особого статуса и конституционной реформы

Украинские власти неоднократно заявляли об отказе реализовывать формулу Штайнмайера, несмотря на то что 1 октября 2019 года все участники контактной группы согласовали её для имплементации в украинское законодательство. Киев отказывается проводить местные выборы на неподконтрольных территориях без передачи украинской стороне участков границы Донецкой и Луганской областей с РФ.

По словам Резникова, Киев будет настаивать на пересмотре Минских соглашений от 12 февраля 2015 года.

Украинский министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников

12 августа в эфире телеканала «Дом» глава киевской делегации в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук предложил заменить понятие «особый статус» в отношении Донбасса на «особый режим административного управления». Как пояснил первый президент Украины, смена данных понятий будет соответствовать законодательству Украины.

Однако в Донецке усмотрели в призыве Кравчука желание «переписать» соглашения от 12 февраля 2015 года. По словам полномочного представителя ДНР в контактной группе Натальи Никоноровой, Киев подстраивает «Минск-2» «под украинские реформы».

«В реальности всё с точностью до наоборот: это украинские реформы должны реализовываться в полном соответствии с комплексом мер (от 12 февраля 2015 года. — RT), одобренным Советом Безопасности ООН. А это означает в том числе и проведение конституционной реформы, в ходе которой особый статус Донбасса должен быть закреплён в основном законе страны», — подчеркнула Никонорова.

Как полагают опрошенные RT эксперты, действия Киева направлены на затягивание переговорного процесса и фактическую «заморозку» гражданского конфликта в Донбассе.

Однако официально украинское руководство опровергает утверждения критиков о стремлении поставить разрешение конфликта на длительную паузу. Так, в середине сентября в интервью австрийской газете Wiener Zeitung президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против варианта «заморозки» конфликта на юго-востоке страны по приднестровскому или абхазскому образцу.

В своём выступлении перед парламентом Резников сообщил, что возвращение неподконтрольных территорий растянется по меньшей мере на 25 лет.

По его словам, моментальная реинтеграция «после завершения войны» невозможна.

«Конец войны и реинтеграция не будут совпадать во времени, так как мы говорим о безопасной реинтеграции. Такой, которая не разорвёт страну и не создаст новых рисков. Безопасная реинтеграция будет длиться минимум одно поколение», — сказал Резников.

Как пояснил чиновник, после горячей фазы любого вооружённого конфликта «обязательно наступает переходный период», во время которого Киев собирается сформировать «механизмы переходного правосудия», чтобы урегулировать правовые противоречия.

«Нам нужен закон об ответственности, нам придётся определять, кто такие коллаборанты, кто преступники, а кто заложники, кто попадает под амнистию, а кто ни в коем случае нет и должен понести ответственность по полной», — заявил Резников.

Зеленский на встрече с офицерами штаба операции объединённых сил в Донецкой области

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Запутать дипломатический процесс

По мнению экспертов, в Киеве не просто так заговорили о продолжительной реинтеграции неподконтрольных территорий. Подобная политика необходима украинским властям, чтобы оправдать забуксовавший процесс выполнения политической части «Минска-2» и продвигать идею изменения текста соглашений от 12 февраля 2015 года.

«Этой 25-летней реинтеграцией Донбасса Киев подменяет минские договорённости, пытаясь навязать собственный сценарий урегулирования конфликта», — заявил в беседе с RT заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев.

Как полагает эксперт, в Киеве надеются, что отказ от быстрого возвращения Донецка и Луганска «позволит сломать ситуацию».

По его мнению, руководство Украины рассчитывает, что «медленное втягивание Донбасса» в перспективе даст возможность переубедить Запад, который продолжает настаивать на безальтернативности «Минска-2».

«Однако продавить изменения в Минские соглашения у Киева вряд ли получится. Маловероятно, что на это пойдут Германия и Франция. Не нужны такие игры и Москве», — рассуждает Суздальцев.

Также аналитик считает, что четвертьвековая реинтеграция может быть направлена на «селекцию» населения юго-востока страны. Как предполагает Суздальцев, если Киев всё-таки вернёт контроль над Донецком и Луганском, то для людей, придерживающихся пророссийских взглядов, скорее всего, будут созданы невыносимые условия существования.

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«Киеву очень не нравятся настроения, которые царят в Донбассе. Сиюминутная реинтеграция, прописанная в «Минске-2», вызовет массу проблем, так как подавляющее большинство местных жителей крайне негативно относятся к украинским властям. Киеву действительно потребуются десятилетия, чтобы ликвидировать этот очаг инакомыслия», — пояснил Суздальцев.

В комментарии RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов обратил внимание на то, что Киев регулярно выступает с противоречивыми и невнятными инициативами, которые потом не получают развития и пропадают с повестки дня. Такое поведение украинских властей Денисов объясняет стремлением исказить суть Минских договорённостей и запутать дипломатический процесс.

«Ситуация такая, что, если украинская сторона выходит из Минских соглашений, это означает, что переговоры на время полностью замораживаются. Это приведёт к очень большим репутационным издержкам, особенно для Украины. На международных площадках Киев декларирует приверженность Минску, но сейчас мы наблюдаем стагнацию, вновь спровоцированную Киевом», — подытожил Денисов.