Специалисты по децентрализации: Совет Европы ищет консультантов для проведения реформ на Украине

Совет Европы объявил тендер на консультационные услуги для реализации программы «Децентрализация и реформа местного самоуправления на Украине». Как поясняется в документе, с которым ознакомился RT, таким образом СЕ хочет поддержать реформу украинской системы государственной власти и местного самоуправления. Стоит отметить, что ранее Владимир Зеленский вносил законопроект о децентрализации, однако затем под воздействием критики со стороны парламентариев и экспертов отозвал его. Как отмечают собеседники RT в украинских партиях, документ Зеленского лишь ещё больше сосредоточивал власть в руках президента, что не устраивало в том числе и западных партнёров Киева, которые и настаивают на привлечении к работе над законодательным актом политических консультантов.

Совет Европы объявил тендер для реализации программы «Децентрализация и реформа местного самоуправления на Украине». Согласно документу, с которым ознакомился RT, СЕ ищет специалистов, которые могли бы предоставить правовые и политические консультационные услуги в сфере государственного и местного самоуправления.

«В рамках программы будет оказываться содействие сформированному Минрегионом (Министерство развития общин и территорий Украины. — RT) офису поддержки реформы децентрализации — в частности, экспертной группе по правовому обеспечению реформы местного самоуправления, состоящей из четырёх национальных консультантов», — уточняется в тексте.

Данная программа реализуется с 1 марта 2018 года в рамках плана действий СЕ для Украины на 2018—2021 годы. Как указано в документе, участниками тендера должны стать как минимум три потенциальных поставщика. Отмечается, что отбор претендентов будет производиться на основе обозначенных в тендере критериев. Так, кандидаты на рассматриваемую позицию должны свободно владеть украинским языком, обладать степенью магистра по направлениям «государственное управление», «политология» или «экономика» и иметь не менее пяти лет опыта работы в профильных сферах.

«Организация пригласит для участия в тендере по меньшей мере трёх потенциальных поставщиков для предоставления услуг на сумму от €2 тыс. (€5 тыс. для интеллектуальных услуг) до €55 тыс. без учёта налогов», — добавили в Совете Европы.

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В перечень приоритетных тем работ экспертов войдут: «административно-территориальная реформа (на муниципальном и районном уровнях); распределение полномочий между местными властями и местными государственными администрациями; надзор за законностью действий местных властей».

Как отметил аналитик Ростислав Ищенко, украинское государство может сохранить целостность только в том случае, если регионы получат достаточную финансово-экономическую, культурную и национальную самостоятельность.

В настоящее время политические, этнические и конфессиональные противоречия «просто разрывают государство», подчеркнул эксперт в беседе с RT.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко также отметил, что вопрос государственного устройства Украины сейчас — один из центральных. Наиболее очевидное тому доказательство, по его мнению, — неразрешённость ситуации вокруг статуса самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

«Вопрос взаимоотношений с Донецком и Луганском, если быть объективным и последовательным, неизбежно приводит нас к мысли о необходимости переформатирования государственного устройства и системы управления страной... То, что Совет Европы это предложил, — признак широкого распространения идеи о необходимости нового обустройства Украины», — отметил эксперт в комментарии RT.

Децентрализация при Зеленском

Стоит напомнить, что в середине декабря 2019 года украинский лидер Владимир Зеленский представил на рассмотрение Верховной рады законопроект «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)». Документ предполагал пересмотр системы взаимоотношений между центральными и местными органами управления — в частности, вводил институт префекта, назначаемого президентом по представлению кабмина.

В обязанности префекта (подотчётного только главе государства и в отдельных случаях — кабмину) должен был войти в том числе контроль за исполнением местными властями Конституции и иных законов страны. Это, по мнению ряда аналитиков, лишь усилило бы полномочия центра, а не наделило бы ими органы власти в регионах.

Владимир Зеленский

globallookpress.com

© Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

Как считает директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин, несмотря на специфический характер законопроекта Зеленского, в нём всё же были положения, которые можно условно считать уступками. Например, по его словам, авторы документа исключили из Конституции перечень областей, а также указали, что Верховная рада может создавать регионы и наделять их полномочиями.

«Де-факто речь идёт о том, что так можно будет простым решением Верховной рады наделить отдельные районы Донецкой и Луганской областей особым статусом и не вносить при этом изменений в Конституцию», — уточнил Стоякин в разговоре с RT.

Однако глава МИД ДНР Наталья Никонорова придерживается иной точки зрения. Она отмечала, что внесённый Зеленским документ не был согласован с представителями ДНР и ЛНР. Никонорова напомнила, что Минские соглашения обязывают Украину «провести конституционную реформу, предполагающую децентрализацию с учётом особого статуса Донбасса, который должен действовать на постоянной основе», однако ничего подобного в законопроекте представлено не было.

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«Поданный украинским президентом в Верховную раду проект поправок в Конституцию категорически противоречит минскому комплексу мер и всей сути мирных переговоров», — добавила Никонорова.

В МИД РФ также заявили, что в реальности в документе не шла речь о децентрализации власти на Украине.

«При их более глубоком изучении (предлагаемых конституционных поправок. — RT) становится ясно, что речь идёт не о децентрализации страны, а о реформе её административно-территориального устройства. Расширения прав регионов не предусматривается. Зато ужесточается контроль центра», — пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве.

По мнению источника RT в партии «Батькивщина», Зеленский просто понял, каким образом можно сконцентрировать власть в своих руках.

«Возможно, Зеленский хочет получить у Запада преференции в обмен на отказ от законопроекта. Но главное, как мне кажется, в этой истории — не перехитрить самих себя», — добавил депутат.

Аналогичной точки зрения придерживается и источник RT в партии «Голос».

«Скорее всего, президент попросит о преференциях, например о дополнительном кредите, и согласится допустить к процессу западных консультантов», — сказали в партии.

«Консультанты могли бы плотно поработать с офисом президента»

Стоит отметить, что в итоге 16 января текущего года Зеленский всё же отозвал внесённый им в Раду законопроект и направил на доработку. Сообщалось, что такое решение было принято президентом после встречи с представителями партии «Слуга народа».

Как заявил собеседник RT в партии «Европейская солидарность», дело в том, что шансов получить большинство голосов в парламенте для поддержки своего законопроекта у Зеленского было не слишком много.

«Я думаю, всем хорошо известно, что никакого большинства в пропрезидентской партии нет. Поэтому нужных голосов не было бы. Зато был бы большой скандал со стороны других политических партий, которые захотели бы заработать на этом дополнительные очки. Пока не очень понятно, на что надеялся Зеленский. Очевидно же было, что документ не пропустят, а из посольств западных партнёров ещё и позвонят с критикой», — подчеркнул депутат.

Источник RT в партии «Голос», в свою очередь, полагает, что «западные партнёры» Украины пригласят специалистов, которые помогут доработать законопроект. Это как раз то, о чём говорилось в тендере Совета Европы.

Такой вариант развития событий посчитал оптимальным и собеседник RT в посольстве Германии на Украине.