Зеленский внёс на замену законопроект о децентрализации власти

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Президент Украины Владимир Зеленский представил на замену в Верховную раду законопроект о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.
Зеленский внёс на замену законопроект о децентрализации власти
  • РИА Новости

«Предоставлен на замену», — говорится в сообщении на сайте украинского парламента.

Ранее российский МИД обратил внимание на отсутствие в законопроекте о децентрализации власти на Украине упоминаний об особом статусе Донбасса.

Также в министерстве отметили, что рассчитывают на ответственный подход Киева к выполнению минского комплекса мер, избегая подмены понятий и искажения договорённостей лидеров «нормандской четвёрки».

13 декабря проект был внесён в Верховную раду Зеленским и определён как неотложный. В документе, в частности, предлагается изменить административно-территориальное устройство страны.

Позднее в Кремле заявили, что инициатива должна быть проанализирована.

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