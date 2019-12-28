Зеленский внёс на замену законопроект о децентрализации власти

Президент Украины Владимир Зеленский представил на замену в Верховную раду законопроект о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти.

«Предоставлен на замену», — говорится в сообщении на сайте украинского парламента.

Ранее российский МИД обратил внимание на отсутствие в законопроекте о децентрализации власти на Украине упоминаний об особом статусе Донбасса.

Также в министерстве отметили, что рассчитывают на ответственный подход Киева к выполнению минского комплекса мер, избегая подмены понятий и искажения договорённостей лидеров «нормандской четвёрки».

13 декабря проект был внесён в Верховную раду Зеленским и определён как неотложный. В документе, в частности, предлагается изменить административно-территориальное устройство страны.

Позднее в Кремле заявили, что инициатива должна быть проанализирована.