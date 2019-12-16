В Кремле прокомментировали проект о децентрализации власти на Украине

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Законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, касающихся децентрализации власти, должен быть проанализирован. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали проект о децентрализации власти на Украине
  • Reuters

«Этот документ, безусловно, нужно анализировать, очень внимательно изучать на предмет соответствия минским договорённостям и формуле Штайнмайера», — сказал представитель Кремля.

Проект был внесён в Верховную раду украинским лидером Владимиром Зеленским. Он был определён как неотложный. 

В частности, предлагается изменить административно-территориальное устройство страны и ввести институт префектов.

Подробнее — в материале RT.

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