В Кремле прокомментировали проект о децентрализации власти на Украине
- Reuters
«Этот документ, безусловно, нужно анализировать, очень внимательно изучать на предмет соответствия минским договорённостям и формуле Штайнмайера», — сказал представитель Кремля.
Проект был внесён в Верховную раду украинским лидером Владимиром Зеленским. Он был определён как неотложный.
В частности, предлагается изменить административно-территориальное устройство страны и ввести институт префектов.
Подробнее — в материале RT.