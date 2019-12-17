Медведчук прокомментировал внесённый в Раду проект о децентрализации

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Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал внесённый лидером Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду законопроект о децентрализации власти.

«Эти изменения... не имеют отношения к урегулированию вопросов, связанных и поставленных Минскими соглашениями, так как не отвечают нормам пунктов 9—11 Минских соглашений, где идёт речь о децентрализации по поводу введения на постоянной основе особого статуса в условиях местного управления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», — цитирует его «112 Украина».

При этом Медведчук отметил, что, помимо этого, законопроект имеет и другие недостатки относительно местного управления, которые могут привести к закреплению на Украине вертикали власти президента.

«Ничего общего с децентрализацией это не имеет. Эти процессы я бы назвал централизацией... власть на местах и органы самоуправления в целом становятся подконтрольными и поднадзорными представителям, которых назначает президент по предложению Кабинета министров», — объяснил депутат Рады.

Ранее на сайте Верховной рады появился текст законопроекта об изменениях в Конституцию Украины по децентрализации власти.

В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что в документе «нет ни слова» о наделении отдельных районов Донбасса особым статусом.

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