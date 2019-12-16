На Украине опубликовали текст законопроекта о децентрализации власти

На сайте Верховной рады представили текст законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти.

Проект закона, в частности, предполагает изменение административно-территориального устройства Украины, введение префекта вместо губернатора и лишение города Киева особого статуса.

При этом Украина сохраняет статус унитарного государства.

«Территориальное устройство Украины основывается на принципах унитарности, единства и целостности государственной территории, децентрализации власти, субсидиарности и вездесущности местного самоуправления, сбалансированности и устойчивого социально-экономического развития территорий с учётом их исторических, экономических, экологических, географических и демографических особенностей, этнических и культурных традиций», — говорится в документе.

Кроме того, предлагается использовать территориальное понятие «общины» и создать представительные и исполнительные органы местного самоуправления в округах.

«Децентрализация не означает ослабления центральной власти в таких вопросах, как оборона, внешняя политика, национальная безопасность, верховенство права, соблюдение прав и свобод человека» — говорится в пояснительной записке.

В проекте отдельно не упоминается об изменениях для районов Донбасса.

13 декабря президент Украины Владимир Зеленский внёс в Раду законопроект о децентрализации власти.

В Кремле отметили, что данную законодательную инициативу необходимо проанализировать на соответствие Минскому соглашению и формуле Штайнмайера.