В МИД ДНР оценили законопроект о децентрализации власти на Украине

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Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала опубликованный законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины по децентрализации власти.
В МИД ДНР оценили законопроект о децентрализации власти на Украине
  • РИА Новости

«Поданный украинским президентом в Верховную раду проект поправок в конституцию категорически противоречит Комплексу мер и всей сути мирных переговоров», — цитирует Никонорову Донецкое агентство новостей.

Она отметила, что в тексте документа «нет ни слова о наделении отдельных районов особым статусом».

Кроме того, по её словам, законопроект направлен на «узурпацию власти» с помощью введения института префектов на Украине.

«Опубликованный проект поправок призван ещё больше усилить централизацию власти и унитарность государства. И у представителей Украины хватает невежества объявить, что этот проект был внесён в украинский парламент на рассмотрение в рамках реализации Минских соглашений», — подчеркнули в МИД ДНР.

Никонорова также напомнила, что проект закона о закреплении особого статуса Донбасса должен быть согласован с представителями ДНР и ЛНР.

Ранее на сайте Верховной рады представили текст законопроекта об изменениях в Конституцию Украины относительно децентрализации власти.

В документе предлагается изменить административно-территориальное устройство Украины при сохранении унитарности государства, ввести институт префектов вместо губернаторов и лишить город Киев особого статуса.

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