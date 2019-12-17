Глава ЛНР оценил законопроект Зеленского об изменениях в Конституции

Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник прокомментировал внесение президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду законопроекта об изменении пункта Конституции страны касательно децентрализации власти.

По его словам, «это очередная подмена смысла и сути минских договорённостей, которая лишь отдаляет Киев от установления мира в Донбассе».

«В первую очередь Киеву необходимо запомнить: все инициативы, связанные с имплементацией минских договорённостей, необходимо согласовывать с Луганской и Донецкой народными республиками», — цитирует Пасечника Луганскинформцентр.

Он отметил, что «в опубликованном проекте поправок ничего не говорится об особом статусе (Донбасса. — RT), хотя именно для этого в комплексе мер и предусмотрены изменения в Конституцию».

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что закон об особом статусе Донбасса должен быть закреплён в украинской Конституции. Он также отметил, что все поправки к этому закону украинская сторона должна согласовывать с ДНР и ЛНР.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, касающихся децентрализации власти, должен быть проанализирован.