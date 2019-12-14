Глава ДНР высказался об особом статусе Донбасса

Короткая ссылка
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что закон об особом статусе Донбасса должен быть закреплён в украинской конституции.

«В конституции должен быть закреплён особый статус Донбасса», — говорится в сообщении на сайте главы ДНР.

Пушилин отметил, что все поправки к этому закону украинская сторона должна согласовывать с ДНР и ЛНР.

«Так написано в Минских соглашениях и в итогах парижского саммита «нормандской четверки», — добавил он.

11 декабря первый замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко допустил, что новый законопроект об особом статусе Донбасса может быть разработан в течение года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить