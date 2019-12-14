Глава ДНР высказался об особом статусе Донбасса

Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что закон об особом статусе Донбасса должен быть закреплён в украинской конституции.

«В конституции должен быть закреплён особый статус Донбасса», — говорится в сообщении на сайте главы ДНР.

Пушилин отметил, что все поправки к этому закону украинская сторона должна согласовывать с ДНР и ЛНР.

«Так написано в Минских соглашениях и в итогах парижского саммита «нормандской четверки», — добавил он.

11 декабря первый замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко допустил, что новый законопроект об особом статусе Донбасса может быть разработан в течение года.