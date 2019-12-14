Глава ДНР высказался об особом статусе Донбасса
«В конституции должен быть закреплён особый статус Донбасса», — говорится в сообщении на сайте главы ДНР.
Пушилин отметил, что все поправки к этому закону украинская сторона должна согласовывать с ДНР и ЛНР.
«Так написано в Минских соглашениях и в итогах парижского саммита «нормандской четверки», — добавил он.
11 декабря первый замглавы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко допустил, что новый законопроект об особом статусе Донбасса может быть разработан в течение года.