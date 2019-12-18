МИД России прокомментировал проект о децентрализации власти на Украине

Российский МИД обратил внимание на отсутствие в законопроекте о децентрализации власти на Украине упоминаний об особом статусе Донбасса.

«Вопреки Минским соглашениям, нет ни слова об особом статусе Донбасса, который должен быть закреплён в Конституции. Все эти вопросы также требуют прояснения», — говорится в комментарии.

Ведомство рассчитывает, что в Киеве будут ответственно подходить к выполнению минского комплекса мер, избегая подмены понятий и искажения договорённостей лидеров «нормандской четвёрки».

Дипломаты выразили уверенность, что это поспособствует всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта в Донбассе.

Проект был внесён в Верховную раду украинским президентом Владимиром Зеленским и определён как неотложный. В частности, предлагается изменить административно-территориальное устройство страны.

В Кремле отметили, что инициатива должна быть проанализирована.