«Ограничить полномочия регионов»: к чему может привести принятие предложенного Зеленским закона о децентрализации

Обнародован текст законопроекта о децентрализации власти на Украине. Его внёс в Верховную раду президент страны Владимир Зеленский. Документ вводит должность префекта, который будет следить за тем, как местные власти выполняют распоряжения главы государства и правительства. Кроме того, упрощается процедура ликвидации административно-территориальных единиц — областей, округов и громад. По мнению экспертов, законопроект Зеленского резко усиливает полномочия главы государства, что в украинских условиях очень опасно и чревато политическими потрясениями.

На сайте Верховной рады опубликован текст законопроекта «О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)». Документ, подготовленный в администрации президента Владимира Зеленского, был передан на рассмотрение парламента 13 декабря.

В нём содержится много новаций, кардинально меняющих систему взаимоотношений между центральной и местной властью в стране. В частности, законопроектом вводится должность префекта. Они «назначаются на должность и освобождаются от должности президентом Украины по представлению кабинета министров Украины».

В функции префектов входит контроль за тем, как местные власти соблюдают положения конституции Украины и законов страны. Кроме того, эти государственные чиновники должны отслеживать выполнение на местном уровне подзаконных актов, издаваемых президентом и правительством.

В случае если решения местных властей окажутся, с точки зрения префекта, неконституционными или создадут «опасность нарушения государственного суверенитета, территориальной целостности и угрозу национальной безопасности», он имеет право добиться их приостановки. Для этого ему необходимо обратиться к президенту с просьбой принять соответствующий указ.

Сами префекты подотчётны только главе государства и в отдельных случаях — кабинету министров. Их распоряжения «отменяются президентом Украины, а в определённых законом случаях — кабинетом министров Украины».

Другое нововведение законопроекта касается изменения 133-й статьи конституции. Сейчас в ней, в частности, перечисляются по названиям все области, которые входят в состав страны. Чтобы ликвидировать или, напротив, создать ту или иную административную единицу, требуется внести поправку в конституцию. В соответствии со 155-й статьёй основного закона, для этого необходимо одобрение двух третей от конституционного состава Верховной рады.

Однако законопроектом Зеленского вносится новая редакция 133-й статьи: перечень и порядок формирования областей, а также более мелких территориальных единиц — округов (они будут вместо районов) и громад (общин) — должен определяться отдельным законом. А согласно 91-й статье Конституции Украины, обычные законы принимаются простым большинством голосов депутатов Верховной рады.

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Наконец, в законопроекте Зеленского отсутствует упоминание Донбасса. Особый статус этого региона, предусмотренный минскими договорённостями, в нём не прописан.

«Этот документ, безусловно, нужно анализировать, очень внимательно изучать на предмет соответствия минским договорённостям и формуле Штайнмайера», — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В самопровозглашённых республиках Донбасса, в свою очередь, законопроект Зеленского раскритиковали сразу же после его внесения в Верховную раду.

«Эти поправки не имеют никакого отношения к выполнению Украиной Минских соглашений и решений, зафиксированных в рамках последней встречи лидеров «нормандской четвёрки». Хочу напомнить, что, в соответствии с Минскими соглашениями, все изменения, касающиеся особого статуса Донбасса, должны учитывать его особенности и обязательны к согласованию с Луганской и Донецкой народными республиками», — цитирует информационное агентство «Новороссия» мнение председателя Народного совета ЛНР Дениса Мирошниченко.

Закон для «человека президента»

Как заявил заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, на этой неделе законопроект Зеленского будет отправлен на экспертизу в Конституционный суд. Потом, в зависимости от решения этой инстанции, документ будет рассмотрен Верховной радой. Корниенко предположил, что заключение Конституционного суда будет готово уже в январе.

Участники митинга за децентрализацию власти у здания Верховной рады в Киеве

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Между тем в парламенте опубликованный законопроект вызвал неоднозначную реакцию даже у пропрезидентской фракции.

«Депутаты из «Слуги народа» сегодня впервые увидели президентский законопроект. И в нём нет ни слова о выполнении Минских соглашений, как рассчитывал МИД. Я так понимаю, там тоже в шоке от подобной инициативы. Я думаю, что оппозиционные силы не только будут критиковать этот законопроект, но и организуют акции протеста», — заявил источник RT в партии «Слуга народа».

Зеленский не хочет проводить децентрализацию, а, напротив, пытается усилить свою власть, отметил источник RT в партии «Европейская солидарность».

«За громкими призывами о необходимости выполнять Минские соглашения и принести в Донбасс мир стоит банальное желание сконцентрировать в своих руках всю власть. Сбежавший президент Виктор Янукович о таком не мог даже и мечтать. Неизвестный префект, которого назначит президент, сможет отменять решение местных властей. И где тут полномочия у регионов? И главное, где попытка решить проблемы востока страны? Я думаю, что после такого решения рейтинг президента рухнет», — считает депутат.

Владимир Зеленский ступил на опасный путь, заявил в беседе с RT представитель партии «Голос».

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«Каждый украинский президент старается усилить свою власть. Но Зеленский, очевидно, задумался об этом сразу же после назначения, и это опасно для общества. Если законопроект будет принят, то местные власти не будут думать о местных жителях и не будут предпринимать попытки улучшить их жизнь. Чиновники быстро поймут, что избиратели уже почти ни на что не влияют. Достаточно договориться с «человеком президента». Я думаю, западные партнёры жёстко раскритикуют такие инициативы», — подчеркнул собеседник RT.

Владимир Зеленский хочет неограниченной власти, и это очень опасно, полагает источник RT в партии «Батькивщина».

«Представьте, он завтра вдвое сократит Днепропетровскую область, поскольку там ему не нравятся местные власти. Я думаю, что могут начаться акции протеста. Большая концентрация власти может плохо отразиться на Зеленском. Человек без опыта, без специальных знаний будет практически единолично принимать глобальные решения. Мне кажется, он просто к этому не готов и последствия могут быть самыми печальными. На Украине уже все прекрасно умеют разбирать брусчатку и создавать «коктейли Молотова», — говорит представитель «Батькивщины».

Перекраивание границ

По мнению экспертов, Зеленский либо как следует не подготовил свой законопроект, либо умышленно подменяет понятие децентрализации.

«Впору говорить о попытке подчинить местное самоуправление президенту. У префекта будут те же полномочия, что в своё время были у прокуратуры. Он получает право останавливать фактически любое решение органов местного самоуправления и становится сам влиятельным центром силы», — сказал в беседе с RT директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Заседание Верховной рады

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По его словам, если раньше власть в регионах на Украине была разделена между правительством и местными элитами, то после принятия законопроекта Зеленского, она будет разделена между президентом и местными элитами.

Как считает Бортник, на практике ключевые решения на местах, от постройки дорог до утверждения бюджета, придётся согласовывать с префектом, иначе он их будет блокировать. Таким образом, Киев будет контролировать финансовые потоки в регионах, однако рядовые избиратели возможность влиять на местные власти через легитимные, законные процедуры, потеряют.

«Такой подход не надо называть децентрализацией, а нужно говорить честно: это централизация, то есть введение президентского контроля над регионами. Идея создать этих префектов, мне кажется, не доработана», — отметил Бортник.

Эксперт Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько также полагает, что законопроект Зеленского приведёт к централизации, а не к децентрализации власти.

«Децентрализация предусматривает расширение полномочий региональных властей во всех сферах: политической, экономической, культурной, налоговой. А институт префектов — это попытка ограничить полномочия регионов», — сказал он в беседе с RT.

Безпалько предполагает, что в случае принятия закона последуют территориально-административные изменения.

«Какие-то области укрупнят, какие-то ликвидируют, каким-то областям изменят границы. Соответственно, изменятся и органы власти в этих регионах, у центра будет больше возможностей на них влиять. Видимо, для этого данный закон и предложен», — заключает эксперт.