В офисе Зеленского раскрыли все пять вопросов всеукраинского опроса
- ©president.gov.ua
Как сообщает интернет-издание «Новое время», у граждан спросят их мнение по поводу идей пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах, создания свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей, сокращения числа народных депутатов.
Кроме того, им предложат высказаться на тему легализации каннабиса в медицинских целях и права Киева на использование гарантий безопасности, определённых Будапештским меморандумом, для «восстановления её государственного суверенитета и территориальной целостности».
Подоляк уточнил, что последний пункт ещё обсуждается.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса. Его результаты не будут иметь прямых юридических последствий.