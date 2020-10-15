В офисе Зеленского раскрыли все пять вопросов всеукраинского опроса

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Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал все пять вопросов, которые планируется вынести на всеукраинский опрос в день местных выборов — 25 октября.
В офисе Зеленского раскрыли все пять вопросов всеукраинского опроса
  • ©president.gov.ua

Как сообщает интернет-издание «Новое время», у граждан спросят их мнение по поводу идей пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах, создания свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей, сокращения числа народных депутатов.

Кроме того, им предложат высказаться на тему легализации каннабиса в медицинских целях и права Киева на использование гарантий безопасности, определённых Будапештским меморандумом, для «восстановления её государственного суверенитета и территориальной целостности».

Подоляк уточнил, что последний пункт ещё обсуждается.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский анонсировал проведение всеукраинского опроса. Его результаты не будут иметь прямых юридических последствий.

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