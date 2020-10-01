«Переговоры практически остановились»: чем вызвана отставка первого замглавы украинской делегации в ТКГ по Донбассу

Владимир Зеленский уволил Витольда Фокина с поста первого замглавы делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу. В вину экс-премьеру было поставлено то, что он якобы «отступил от справедливой оценки» ситуации на юго-востоке страны, а также от тезиса об «оккупации» Россией Крыма. Претензии вызвали слова Фокина о необходимости провести всеобщую амнистию в ДНР и ЛНР. Другой повод — заявление политика, что он не видит никаких подтверждений того, что в Донбассе идёт война между Украиной и РФ, на чём настаивает Киев. Эксперты отмечают, что позиция Фокина вполне укладывалась в рамки Минских соглашений. Однако этот документ украинская сторона уже не признаёт обязательным к исполнению, констатируют аналитики.

Владимир Зеленский освободил Витольда Фокина от должности первого замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу. Об этом сообщается на сайте президента Украины. Уточняется, что Фокин выведен из состава трёхсторонней контактной группы (ТКГ) по указу главы государства.

Указаны и причины такого решения: в пресс-релизе отмечено, что для главы государства принципиально, чтобы представляющие государство лица «всегда руководствовались в своей деятельности и высказываниях национальными интересами Украины и поступали справедливо».

Витольд Фокин

© Wikimedia Commons

По мнению Зеленского, Витольд Фокин «отступил прежде всего от справедливой оценки временной оккупации Россией Крыма, города Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей нашего государства».

В сообщении также подчёркивается, что возможность представлять государство не может расцениваться как «шанс для личных взглядов или амбиций», а является «безусловной обязанностью» воплощать в жизнь позицию страны и народа.

«Главной целью нашей делегации, как и всего государства, является возвращение исключительно на украинских условиях всех временно оккупированных территорий, наших людей, а также установление длительного мира», — отмечено в сообщении.

Под «условиями» в этом случае подразумевается вывод с территории Украины всех «незаконных вооружённых формирований», проведение «полной деоккупации» и возвращение Украине контроля над частью границы с Россией.

«Только это может быть путём к настоящему миру», — подчёркивается в заявлении.

«Пути примирения»

Напомним, Витольд Фокин в 1990-х был первым премьер-министром Украины после обретения ею независимости. До этого он работал в Госплане УССР.

В минувшем августе Зеленский ввёл Фокина в состав ТКГ. Комментируя своё назначение, Фокин отметил тогда, что считает главной задачей прекращение кровопролития и разделения Украины на два враждующих лагеря.

«Я уверен, что существуют пути примирения, но пока их никто не знает. Вот их сегодня нужно искать и найти», — сказал он.

РИА Новости

© Сергей Аверин

Однако он быстро стал объектом критики со стороны украинского политического сообщества. Поводом для отставки стало заявление Фокина, что он не видит доказательств того, что в Донбассе идёт война между Россией и Украиной.

«Я не политик… никакого подтверждения того, что там война между Украиной и Россией, пока не видел», — сказал Фокин, выступая на заседании комитета в Раде.

В парламент его вызвали после слов о том, что амнистия должна быть всеобщей.

Также по теме Непопулярная позиция: почему представитель Украины в ТКГ заявил об отсутствии доказательств войны с Россией в Донбассе Первый замглавы украинской делегации в трёхсторонней контактной группе Витольд Фокин сообщил, что не видит никаких подтверждений того,...

Фокин добавил, что против Украины в Донбассе воюют наёмники почти из 30 стран, «в том числе при поддержке Российской Федерации».

В начале сентября политик заявил, что для прекращения войны необходимо не только объявить всеобщую амнистию, провести выборы, но и решить вопрос особого статуса отдельных районов, «а лучше — всего Донбасса».

В интервью изданию «СТРАНА.ua» Фокин предложил компромисс — объявление всеобщей амнистии в обмен на отказ Москвы от требования внести особый статус Донбасса в украинскую Конституцию.

Высказывания экс-премьера возмутили украинские политические круги. К примеру, партия Петра Порошенко «Европейская солидарность» призвала немедленно удалить Фокина из состава ТКГ, назвав его позицию угрожающей территориальной целостности страны.

Политическое решение

Высказывания Витольда Фокина, опиравшиеся во многом именно на текст Минских соглашений, действительно противоречат той линии, которую официальный Киев занял в последние годы, отмечают эксперты.

Украинское руководство недвусмысленно даёт понять, что не считает себя связанным подписанными в 2015 году условиями и регулярно выдвигает инициативы по пересмотру «Минска».

«Решение об отставке Фокина было принято, поскольку его заявления противоречат курсу Киева. Зеленский не мог не уволить его, ведь за это решение выступили все депутаты Рады, за исключением фракции партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». А Зеленский сейчас не в том положении, чтобы конфликтовать с политической элитой Украины из-за Фокина», — отметил в комментарии RT президент Центрасистемного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

Ополчение ДНР

Reuters

© Alexander Ermochenko

Похожую точку зрения в беседе с RT высказал и директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«Высказывания Фокина противоречили официальной позиции Киева. И сегодня власти Украины просто отодвигают тех людей, которые имеют альтернативную точку зрения, способны самостоятельно мыслить. В итоге переговоры практически остановились», — пояснил Денисов.

Также по теме «Мы должны восстановить эту землю»: Леонид Кравчук об урегулировании конфликта в Донбассе Первый президент Украины Леонид Кравчук, назначенный главой делегации Киева в трёхсторонней контактной группе по урегулированию...

Как отметил в комментарии RT представитель самопровозглашённой Луганской народной республики в политической подгруппе на переговорах с Киевом Родион Мирошник, сами формулировки, с которыми Фокин был отправлен в отставку, противоречат обязательствам Украины в рамках Минских соглашений.

«Украинская власть пыталась изменить трактовки Минских соглашений, постоянно повторяла несуществующие положения и навязывала их обществу. Фокин же прочитал соглашение в оригинале, и этого ему не смогли простить», — пояснил Мирошник.

Отметим, что ранее вице-премьер Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированныхтерриторий Алексей Резников заявил, что Киев не намерен закреплять особый статус Донбасса в основном законе страны, хотя это требование и заложено в Минских соглашениях.

«Президент (Владимир Зеленский. — RT) во время декабрьского саммита прошлого года лидеров нормандского формата в Париже дал чёткое понимание того, что никаких изменений в Конституцию Украины относительно включения туда какого-то особого статуса не будет, это исключено», — сказал Резников, выступая на заседании в Верховной раде.

Вице-премьер Украины Алексей Резников

© Пресс-служба президента Украины

По словам Резникова, Киев будет настаивать на пересмотре Минских соглашений от 12 февраля 2015 года.

За последнее время это не единственное заявление украинской стороны такого рода. Ещё в июле 2020 года Алексей Резников также призвал к ревизии Минских соглашений, заявив, что они не соответствуют нынешним реалиям.

«Потому что сегодня сроки, которые предусмотрены в Минских соглашениях (2014—2015 годы), уже истекли и не реализованы эти Минские соглашения», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Переговорный тупик

Напомним, подписав Минские соглашения, Украина взяла на себя целый ряд обязательств. В первый день после отвода войск с линии соприкосновения должен стартовать диалог о проведении местных выборов в соответствии с украинским законодательством. По итогам этих переговоров Рада должна принять постановление с указанием территории, на которую будет распространяться особый режим. Кроме того, Киев должен принять закон об амнистии в связи с конфликтом в Донбассе.

При этом передача Украине контроля над границей может начаться лишь в первый день после местных выборов и завершиться после полного политического урегулирования. Ещё один пункт Минских соглашений гласит, что на Украине должна быть проведена конституционная реформа, предполагающая децентрализацию страны с учётом особенностей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Также по теме План Б: с какой целью на Украине снова заговорили о введении миротворческой миссии ООН в Донбасс Лидеры стран нормандского формата должны вернуться к инициативе о введении миротворцев ООН в Донбасс. Об этом заявил министр по...

По мнению Родиона Мирошника, сама по себе отставка Витольда Фокина вряд ли повлияет на работу контактной группы, поскольку его роль не была значительной.

«Однако он мог сыграть важную роль внутри Украины. Фокин пытался донести правдоподобное изложение Минских соглашений до населения страны», — отметил Мирошник.

Эксперты уверены, что Киев продолжит попытки переписать Минские соглашения.

«По сути, это даже попытками нельзя уже назвать, потому что Киев просто отказывается выполнять Минские соглашения», — уверен Ростислав Ищенко.

Похожей точки зрения придерживается и Денис Денисов.