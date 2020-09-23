Зеленский: ключевые шаги для мира в Донбассе должна сделать Россия
- РИА Новости
«Украина заинтересована в мире больше всего, потому что война на нашей территории. Но на пути к миру должно быть движение двух сторон, и ключевые шаги должна сделать Россия», — сказал глава государства.
Как отметил Зеленский, украинская сторона хотела бы «видеть больше стремления Москвы ускорить достижение мира».
Стенограмма интервью опубликована пресс-службой президента.
Ранее в офисе президента Украины отмечали, что прекращение конфликта в Донбассе является приоритетом для Зеленского.
Как заявляли в Кремле, Зеленский сможет завершить конфликт в Донбассе за время своего президентства, если выполнит Минские соглашения.