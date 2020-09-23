Зеленский: ключевые шаги для мира в Донбассе должна сделать Россия

Короткая ссылка
Ключевые шаги для достижения мира в Донбассе должна сделать Россия. Об этом в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny заявил украинский лидер Владимир Зеленский.
Зеленский: ключевые шаги для мира в Донбассе должна сделать Россия
  • РИА Новости

«Украина заинтересована в мире больше всего, потому что война на нашей территории. Но на пути к миру должно быть движение двух сторон, и ключевые шаги должна сделать Россия», — сказал глава государства.

Как отметил Зеленский, украинская сторона хотела бы «видеть больше стремления Москвы ускорить достижение мира».

Стенограмма интервью опубликована пресс-службой президента. 

Ранее в офисе президента Украины отмечали, что прекращение конфликта в Донбассе является приоритетом для Зеленского

Как заявляли в Кремле, Зеленский сможет завершить конфликт в Донбассе за время своего президентства, если выполнит Минские соглашения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить