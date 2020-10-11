«Политизация гуманитарного вопроса»: как на Украине развивается дискуссия вокруг российской вакцины от COVID-19
- РИА Новости
Украина будет обязана закупить российскую вакцину от коронавируса, если её эффективность будет доказана. Об этом заявил народный депутат от фракции Слуга народа Александр Качура в эфире телеканала Newsone.
«Я сейчас, наверное, скажу то, за что меня часть фракции «Слуга народов» может забросать камнями. Но я считаю, что главным приоритетом для государства и вообще для каждого чиновника должно быть в первую очередь здоровье и жизнь граждан… Поэтому мне хотелось бы, чтобы мы прекратили здесь какие-то двойные стандарты… И поэтому здесь уже нужно взвесить всё. И если действительно эта (российская. — RT) вакцина покажет себя как эффективная, мы не имеем права не воспользоваться той возможностью, чтобы спасти даже одну человеческую жизнь в нашей стране. А я не говорю о тысячах (жизней. — RT), о том, что может происходить», — отметил украинский депутат.
При этом ранее, 7 октября, президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook раскритиковал «отдельных циников, которые уже привиты непроверенными средствами». По словам украинского лидера, получить «настоящую» вакцину Киеву поможет Евросоюз.
«Вопрос гуманитарного характера»
Напомним, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным Виктор Медведчук сообщил, что привился российской вакциной от COVID-19.
«Хочу сказать, Владимир Владимирович, о том, что я эту вакцину проверил на себе. Отдыхая в Крыму в августе, вакцинировались я, жена Оксана, наш сын Богдан», — цитирует Медведчука пресс-служба Кремля.
По словам политика, он и члены его семьи «очень легко перенесли» вакцинацию. Медведчук также подчеркнул, что препарат РФ — «самое эффективное средство на сегодняшний день в борьбе с коронавирусом».
Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что российская сторона могла бы поставить свою вакцину от COVID-19 на Украину, однако для этого нужен соответствующий запрос властей республики.
«Что касается той вакцины, о которой вы сказали, — да, конечно. Ещё раз повторю, почему нет. Если мы с Белоруссией начали эту работу, то можем также работать и с Украиной. Надо со специалистами с Украины заняться реализацией этого плана. Нужно, чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы, свои потребности», — сообщил президент России.
Как уточнил Владимир Путин, РФ к этой работе готова, «несмотря ни на какие политические сложности».
«Всё-таки это вопрос чисто гуманитарного характера, вопрос здравоохранения, вопрос заботы о людях, которые нам небезразличны, как в России, так и на Украине. Мы к этой работе готовы. Но, повторяю ещё раз, это нужно на официальном уровне договориться нам с соответствующими органами власти», — сказал он.
- Встреча Владимира Путина с Виктором Медведчуком
- kremlin.ru
Так российский лидер ответил на вопрос Медведчука о возможности «попадания» российской вакцины на Украину для защиты её граждан от COVID-19.
Российский «Спутник»
Стоит отметить, что Россия первой в мире осуществила госрегистрацию вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ. Летом препарат уже прошёл клинические испытания, в настоящее время осуществляется пострегистрационное клиническое исследование вакцины, в котором запланировано участие 40 тыс. добровольцев.
Как заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко, в гражданский оборот вакцина может поступить уже в октябре-ноябре текущего года.
Ранее он назвал «хорошими» и «обнадёживающими» первые результаты пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V».
В сентябре Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила благодарность России за разработку «безопасной и эффективной вакцины» «Спутник V». Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге по итогам встречи с министром здравоохранения РФ.
При этом, как заявил Владимир Путин, ещё одна российская вакцина от коронавируса новосибирского центра «Вектор» «ЭпиВакКорона» может быть зарегистрирована уже в середине октября. По его словам, «работа над ней практически закончена».
«Ни денег, ни специалистов»
По данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в стране выявлены 263 105 инфицированных, по меньшей мере 5 тыс. человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались.
Как отметил источник RT в Министерстве здравоохранения Украины, «страна оказалась не готова к пандемии».
«Число госпитализированных растёт каждый день, и во многих городах врачи предлагают пациентам самостоятельно договариваться с больницей для госпитализации. Коек не хватает, кислород становится дефицитом. И это даже не пик. Поэтому единственная возможность улучшить ситуацию — договориться с Россией о закупке вакцины. Украина не может себе позволить ввести жёсткий карантин», — сказал собеседник RT.
Источник RT в партии «Батькивщина» полагает, в свою очередь, что Украина «не в состоянии разработать вакцину».
«У нас для этого нет ни денег, ни специалистов. Украинская медсистема близка к коллапсу. Поэтому нужно прекратить политизировать тему закупок российской вакцины. В политических кругах уже давно обсуждается этот вопрос, но поднять его никто не решается», — заявил депутат.
- Здание Верховной рады Украины
- Reuters
- © Valentyn Ogirenko
Собеседник RT в партии «Слуга народа» и вовсе рассказал, что «на Украине сейчас ажиотаж — политики интересуются, где можно неофициально купить российскую вакцину».
«На государственные больницы надежды нет, а в частные не попасть. Но в последние несколько месяцев украинские СМИ постоянно пишут о том, насколько вакцина некачественная. Многие эксперты ежедневно рассказывают, что нельзя закупать вакцину только потому, что она создана в России. Такое отношение поражает: лучше пусть украинцы умирают, но главное — ничего не приобретать российского. И кому хуже?» — говорит депутат.
«Было бы выгодно во всех отношениях»
По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, украинский депутат, заявляя о необходимости закупить российскую вакцину, «показывает, что он самостоятельный и здравомыслящий политик, который способен объективно оценивать ситуацию».
«Он, вероятно, человек с развитой силой воли, раз отдаёт себе отчёт в том, что его позиция может быть подвергнута жёсткой критике со стороны коллег по партии», — заявил эксперт в разговоре с RT.
По его словам, для Украины «есть смысл приобрести препарат «Спутник V».
«Это было бы выгодно во всех отношениях — Киев бы смог уже сейчас спасать своих граждан от COVID-19 и делать это по приемлемой цене, не переплачивая за вакцины из других стран», — считает Оленченко.
Он подчеркнул, что Зеленский «политизирует сугубо гуманитарный, медицинский вопрос, учитывая, что на Украине заболеваемость коронавирусом бьёт антирекорды».
«Он делает это потому, что не является самостоятельным политиком и следует каким-то обязательствам перед третьими странами, которые не афишируются публично. Возможно, он ориентируется на заявления властей США или на негласные договорённости с американской стороной. Украинский президент, вероятно, считает, что важнее выполнять идеологические установки, чем объективно оценивать ситуацию, в том числе эпидемиологическую», — подчеркнул эксперт.
Он добавил, что таким образом Зеленский «может косвенно выступать в поддержку американских вакцин».
«То есть российскую вакцину он отвергает и по коммерческим причинам. Ведь закупка российского препарата не отвечала бы рыночным интересам американских компаний, которые также ведут свои разработки. Властям США хочется заранее застолбить себе место на мировом фармацевтическом рынке», — констатирует аналитик.
- РИА Новости
Как подчеркнул в разговоре с RT ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский, «современное украинское государство является идеологическим, а не правовым».
«Оно осуществляет политику по отмежеванию от любых связей с Россией и от всего российского. В этом плане покупка вакцины из РФ — моральное преступление для киевских властей», — отметил аналитик.
Неменский считает, что Украина «не пойдёт на покупку российской вакцины от коронавируса в современных реалиях».
«Ведь если в правительстве всерьёз поставят такой вопрос, то будут организованы очень жёсткие протесты, которые укажут на недопустимость приобретения препарата «Спутник V», — заключил эксперт.
- Мурашко оценил ход пострегистрационных испытаний вакцины «Спутник V»
- «Никто решать проблему не намерен»: почему Киев допустил отказ от пенсий через 15 лет
- Путин сообщил о сделавших прививку от COVID-19 из своего окружения
- Названа дата регистрации второй российской вакцины от коронавируса
- Вирусные «субъекты»: почему в США обвинили Россию в попытках помешать выпустить американскую вакцину от COVID-19