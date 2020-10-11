«Политизация гуманитарного вопроса»: как на Украине развивается дискуссия вокруг российской вакцины от COVID-19

В правящей партии Украины призвали Киев закупить российскую вакцину от коронавируса, если она «покажет свою эффективность». С соответствующим заявлением обратился депутат от фракции «Слуга народа» Александр Качура. По его словам, в условиях распространения COVID-19 на первом месте должно быть здоровье граждан. При этом президент страны Владимир Зеленский ранее призвал дождаться помощи ЕС в разработке украинской вакцины и раскритиковал украинских политиков, которые прививаются «непроверенными» средствами. Ранее российской вакциной воспользовался глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Как отметили источники RT в политических кругах Украины, страна не обладает достаточным потенциалом для самостоятельной разработки такого препарата. По мнению экспертов, Зеленский «политизирует сугубо гуманитарный вопрос».

Украина будет обязана закупить российскую вакцину от коронавируса, если её эффективность будет доказана. Об этом заявил народный депутат от фракции Слуга народа Александр Качура в эфире телеканала Newsone.

«Я сейчас, наверное, скажу то, за что меня часть фракции «Слуга народов» может забросать камнями. Но я считаю, что главным приоритетом для государства и вообще для каждого чиновника должно быть в первую очередь здоровье и жизнь граждан… Поэтому мне хотелось бы, чтобы мы прекратили здесь какие-то двойные стандарты… И поэтому здесь уже нужно взвесить всё. И если действительно эта (российская. — RT) вакцина покажет себя как эффективная, мы не имеем права не воспользоваться той возможностью, чтобы спасти даже одну человеческую жизнь в нашей стране. А я не говорю о тысячах (жизней. — RT), о том, что может происходить», — отметил украинский депутат.

При этом ранее, 7 октября, президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook раскритиковал «отдельных циников, которые уже привиты непроверенными средствами». По словам украинского лидера, получить «настоящую» вакцину Киеву поможет Евросоюз.

«Вопрос гуманитарного характера»

Напомним, во время встречи с президентом России Владимиром Путиным Виктор Медведчук сообщил, что привился российской вакциной от COVID-19.

«Хочу сказать, Владимир Владимирович, о том, что я эту вакцину проверил на себе. Отдыхая в Крыму в августе, вакцинировались я, жена Оксана, наш сын Богдан», — цитирует Медведчука пресс-служба Кремля.

Также по теме «Спутник V»: Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19 Во вторник, 11 августа, Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от COVID-19. Об этом сообщил Владимир Путин. Президент...

По словам политика, он и члены его семьи «очень легко перенесли» вакцинацию. Медведчук также подчеркнул, что препарат РФ — «самое эффективное средство на сегодняшний день в борьбе с коронавирусом».

Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что российская сторона могла бы поставить свою вакцину от COVID-19 на Украину, однако для этого нужен соответствующий запрос властей республики.

«Что касается той вакцины, о которой вы сказали, — да, конечно. Ещё раз повторю, почему нет. Если мы с Белоруссией начали эту работу, то можем также работать и с Украиной. Надо со специалистами с Украины заняться реализацией этого плана. Нужно, чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы, свои потребности», — сообщил президент России.

Как уточнил Владимир Путин, РФ к этой работе готова, «несмотря ни на какие политические сложности».

«Всё-таки это вопрос чисто гуманитарного характера, вопрос здравоохранения, вопрос заботы о людях, которые нам небезразличны, как в России, так и на Украине. Мы к этой работе готовы. Но, повторяю ещё раз, это нужно на официальном уровне договориться нам с соответствующими органами власти», — сказал он.

Встреча Владимира Путина с Виктором Медведчуком

kremlin.ru

Так российский лидер ответил на вопрос Медведчука о возможности «попадания» российской вакцины на Украину для защиты её граждан от COVID-19.

Российский «Спутник»

Стоит отметить, что Россия первой в мире осуществила госрегистрацию вакцины от коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Министерства здравоохранения РФ. Летом препарат уже прошёл клинические испытания, в настоящее время осуществляется пострегистрационное клиническое исследование вакцины, в котором запланировано участие 40 тыс. добровольцев.

Как заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко, в гражданский оборот вакцина может поступить уже в октябре-ноябре текущего года.

Ранее он назвал «хорошими» и «обнадёживающими» первые результаты пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V».

В сентябре Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила благодарность России за разработку «безопасной и эффективной вакцины» «Спутник V». Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге по итогам встречи с министром здравоохранения РФ.

При этом, как заявил Владимир Путин, ещё одна российская вакцина от коронавируса новосибирского центра «Вектор» «ЭпиВакКорона» может быть зарегистрирована уже в середине октября. По его словам, «работа над ней практически закончена».

«Ни денег, ни специалистов»

По данным Университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в стране выявлены 263 105 инфицированных, по меньшей мере 5 тыс. человек с подтверждённым диагнозом COVID-19 скончались.

Как отметил источник RT в Министерстве здравоохранения Украины, «страна оказалась не готова к пандемии».

«Число госпитализированных растёт каждый день, и во многих городах врачи предлагают пациентам самостоятельно договариваться с больницей для госпитализации. Коек не хватает, кислород становится дефицитом. И это даже не пик. Поэтому единственная возможность улучшить ситуацию — договориться с Россией о закупке вакцины. Украина не может себе позволить ввести жёсткий карантин», — сказал собеседник RT.

Источник RT в партии «Батькивщина» полагает, в свою очередь, что Украина «не в состоянии разработать вакцину».

«У нас для этого нет ни денег, ни специалистов. Украинская медсистема близка к коллапсу. Поэтому нужно прекратить политизировать тему закупок российской вакцины. В политических кругах уже давно обсуждается этот вопрос, но поднять его никто не решается», — заявил депутат.

Здание Верховной рады Украины

Reuters

© Valentyn Ogirenko

Собеседник RT в партии «Слуга народа» и вовсе рассказал, что «на Украине сейчас ажиотаж — политики интересуются, где можно неофициально купить российскую вакцину».

«На государственные больницы надежды нет, а в частные не попасть. Но в последние несколько месяцев украинские СМИ постоянно пишут о том, насколько вакцина некачественная. Многие эксперты ежедневно рассказывают, что нельзя закупать вакцину только потому, что она создана в России. Такое отношение поражает: лучше пусть украинцы умирают, но главное — ничего не приобретать российского. И кому хуже?» — говорит депутат.

«Было бы выгодно во всех отношениях»

По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, украинский депутат, заявляя о необходимости закупить российскую вакцину, «показывает, что он самостоятельный и здравомыслящий политик, который способен объективно оценивать ситуацию».

«Он, вероятно, человек с развитой силой воли, раз отдаёт себе отчёт в том, что его позиция может быть подвергнута жёсткой критике со стороны коллег по партии», — заявил эксперт в разговоре с RT.

По его словам, для Украины «есть смысл приобрести препарат «Спутник V».

«Это было бы выгодно во всех отношениях — Киев бы смог уже сейчас спасать своих граждан от COVID-19 и делать это по приемлемой цене, не переплачивая за вакцины из других стран», — считает Оленченко.

Он подчеркнул, что Зеленский «политизирует сугубо гуманитарный, медицинский вопрос, учитывая, что на Украине заболеваемость коронавирусом бьёт антирекорды».

«Он делает это потому, что не является самостоятельным политиком и следует каким-то обязательствам перед третьими странами, которые не афишируются публично. Возможно, он ориентируется на заявления властей США или на негласные договорённости с американской стороной. Украинский президент, вероятно, считает, что важнее выполнять идеологические установки, чем объективно оценивать ситуацию, в том числе эпидемиологическую», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что таким образом Зеленский «может косвенно выступать в поддержку американских вакцин».

«То есть российскую вакцину он отвергает и по коммерческим причинам. Ведь закупка российского препарата не отвечала бы рыночным интересам американских компаний, которые также ведут свои разработки. Властям США хочется заранее застолбить себе место на мировом фармацевтическом рынке», — констатирует аналитик.

РИА Новости

Как подчеркнул в разговоре с RT ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский, «современное украинское государство является идеологическим, а не правовым».

«Оно осуществляет политику по отмежеванию от любых связей с Россией и от всего российского. В этом плане покупка вакцины из РФ — моральное преступление для киевских властей», — отметил аналитик.

Неменский считает, что Украина «не пойдёт на покупку российской вакцины от коронавируса в современных реалиях».