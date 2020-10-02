Мурашко оценил ход пострегистрационных испытаний вакцины «Спутник V»

Глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал обнадёживающими первые результаты пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Мультицентровые исследования начались с участием наших коллег из Белоруссии. Вчера стартовали клинические исследования, и мы видим, что результаты, которые сегодня получаем, они хорошие, обнадёживающие», — цитирует его ТАСС.

1 октября в Белоруссии начали испытания российской вакцины от коронавируса на добровольцах.

14 сентября президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко в Сочи подтвердил, что Белоруссия будет первой страной, которая получит российскую вакцину от коронавируса.