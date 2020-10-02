Мурашко оценил ход пострегистрационных испытаний вакцины «Спутник V»
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- РИА Новости
«Мультицентровые исследования начались с участием наших коллег из Белоруссии. Вчера стартовали клинические исследования, и мы видим, что результаты, которые сегодня получаем, они хорошие, обнадёживающие», — цитирует его ТАСС.
1 октября в Белоруссии начали испытания российской вакцины от коронавируса на добровольцах.
14 сентября президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко в Сочи подтвердил, что Белоруссия будет первой страной, которая получит российскую вакцину от коронавируса.