Путин подтвердил, что Белоруссия первой получит вакцину от COVID-19

Президент России Владмир Путин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко подтвердил, что Белоруссия будет первой страной, которая получит российскую вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.

«Как договорились наши премьер-министры, а затем и министры здравоохранения, Белоруссия будет первой страной, которая получит нашу антивирусную вакцину против COVID-19, и уже начала участвовать в последней стадии её испытания», — заявил Путин.

RT вёл трансляцию встречи лидеров в Сочи.

Ранее Лукашенко сказал, что Белоруссия первой получит российскую вакцину от COVID-19.

Позднее белорусский премьер-министр Роман Головченко сообщил, что Белоруссия подключилась к завершающему этапу клинических испытаний российской вакцины от коронавируса.