Путин подтвердил, что Белоруссия первой получит вакцину от COVID-19
- Reuters
«Как договорились наши премьер-министры, а затем и министры здравоохранения, Белоруссия будет первой страной, которая получит нашу антивирусную вакцину против COVID-19, и уже начала участвовать в последней стадии её испытания», — заявил Путин.
RT вёл трансляцию встречи лидеров в Сочи.
Ранее Лукашенко сказал, что Белоруссия первой получит российскую вакцину от COVID-19.
Позднее белорусский премьер-министр Роман Головченко сообщил, что Белоруссия подключилась к завершающему этапу клинических испытаний российской вакцины от коронавируса.