В Белоруссии первого добровольца привили российской вакциной

В Белоруссии вакцинировали первого добровольца в рамках клинических исследований российской вакцины «Спутник V» от коронавируса.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

«В Беларуси вакцинирован первый участник клинических исследований вакцины «Спутник V», разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России», — заявил он.

Ранее в Минздраве Белоруссии сообщили, что более 4 тыс. белорусов изъявили желание стать добровольцами в испытании вакцины от коронавируса.