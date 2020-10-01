В Белоруссии первого добровольца привили российской вакциной

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В Белоруссии вакцинировали первого добровольца в рамках клинических исследований российской вакцины «Спутник V» от коронавируса.
В Белоруссии первого добровольца привили российской вакциной
  • © РФПИ и Центр имени Гамалеи

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова.

«В Беларуси вакцинирован первый участник клинических исследований вакцины «Спутник V», разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России», — заявил он.

Ранее в Минздраве Белоруссии сообщили, что более 4 тыс. белорусов изъявили желание стать добровольцами в испытании вакцины от коронавируса.

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