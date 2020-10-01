В Белоруссии начинается вакцинация добровольцев от коронавируса

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Более 4 тыс. белорусов изъявили желание стать добровольцами в испытании вакцины от коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения Белоруссии.
В Белоруссии начинается вакцинация добровольцев от коронавируса
  • © Владимир Песня / РИА Новости

«Сегодня в Беларуси начинается вакцинирование добровольцев в рамках проведения в стране двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования вакцины «Спутник V», созданной на платформе аденовирусных векторов человека» — указывается в сообщении.

Также уточняется, что более 4 тыс. белорусов изъявили желание стать добровольцами в испытании вакцины от коронавируса.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что исследования вакцины «Спутник V» в Белоруссии начались раньше плана.

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