В Белоруссии начинается вакцинация добровольцев от коронавируса

Более 4 тыс. белорусов изъявили желание стать добровольцами в испытании вакцины от коронавируса. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства здравоохранения Белоруссии.

«Сегодня в Беларуси начинается вакцинирование добровольцев в рамках проведения в стране двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования вакцины «Спутник V», созданной на платформе аденовирусных векторов человека» — указывается в сообщении.

Также уточняется, что более 4 тыс. белорусов изъявили желание стать добровольцами в испытании вакцины от коронавируса.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что исследования вакцины «Спутник V» в Белоруссии начались раньше плана.