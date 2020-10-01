В Белоруссии начинается вакцинация добровольцев от коронавируса
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«Сегодня в Беларуси начинается вакцинирование добровольцев в рамках проведения в стране двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования вакцины «Спутник V», созданной на платформе аденовирусных векторов человека» — указывается в сообщении.
Также уточняется, что более 4 тыс. белорусов изъявили желание стать добровольцами в испытании вакцины от коронавируса.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что исследования вакцины «Спутник V» в Белоруссии начались раньше плана.