Исследования вакцины «Спутник V» в Белоруссии начались раньше плана

Клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Белоруссии начались на неделю раньше планируемого срока.

Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время совещания российского лидера Владимира Путина с членами правительства.

Он отметил, что в Белоруссию доставлены первые дозы вакцины.

«Белорусские коллеги дали разрешение на проведение клинических исследований. И как мы и планировали, даже с опережением на неделю, начаты эти клинические исследования непосредственно в медицинских организациях Белоруссии», — сказал Мурашко.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии вакцинирование добровольцев российской вакциной от коронавируса «Спутник V» начнётся 1 октября.