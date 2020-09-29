Исследования вакцины «Спутник V» в Белоруссии начались раньше плана
- РИА Новости
Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время совещания российского лидера Владимира Путина с членами правительства.
Он отметил, что в Белоруссию доставлены первые дозы вакцины.
«Белорусские коллеги дали разрешение на проведение клинических исследований. И как мы и планировали, даже с опережением на неделю, начаты эти клинические исследования непосредственно в медицинских организациях Белоруссии», — сказал Мурашко.
Ранее сообщалось, что в Белоруссии вакцинирование добровольцев российской вакциной от коронавируса «Спутник V» начнётся 1 октября.