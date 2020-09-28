В Белоруссии 1 октября начнут вакцинацию добровольцев от коронавируса

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В Белоруссии вакцинирование добровольцев российской вакциной от коронавируса «Спутник V» начнётся 1 октября. Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
В Белоруссии 1 октября начнут вакцинацию добровольцев от коронавируса
  • © Российский Фонд Прямых Инвестиций

«РФПИ объявляет о поставке в Республику Беларусь первой партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, Белоруссия стала первой страной, в которой стартовали клинические исследования этой вакцины.

«1 октября в Республике Беларусь начнётся вакцинирование добровольцев в рамках проведения в стране двойного слепого рандомизированного плацебо-контролируемого исследования вакцины «Спутник V», — добавили в фонде.

Как подчёркивается, РФПИ финансирует это клиническое исследование с участием 100 человек.

17 сентября стало известно, что Минздрав Белоруссии получил пакет документов для проведения клинического испытания вакцины «Спутник V».

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