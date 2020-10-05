Мурашко назвал сроки ввода «Спутник V» в гражданский оборот

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что масштабный ввод вакцины от коронавируса «Спутник V» в гражданский оборот могут начать в октябре.
Мурашко назвал сроки ввода «Спутник V» в гражданский оборот
  • © РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"

«Сегодня ещё два предприятия крупных адаптируют свою технологию под производство вакцины, поэтому мы планируем что непосредственно уже ввод в гражданский оборот начнётся или в последних числах октября, или в первых числах ноября, и это пойдёт по нарастающей», — цитирует его ТАСС.

Ранее Мурашко назвал обнадёживающими первые результаты пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V».

5 октября глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о сроках вакцинации добровольцев от COVID-19 препаратом «Спутник V».

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