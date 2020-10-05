Гинцбург рассказал о сроках вакцинации добровольцев от COVID-19

Короткая ссылка
Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о сроках вакцинации добровольцев от коронавирусной инфекции COVID-19 препаратом «Спутник V».
Гинцбург рассказал о сроках вакцинации добровольцев от COVID-19
  • © Владимир Песня / РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Когда они начинались, было понимание, сейчас есть понимание, когда последний из 40 тыс. будет провакцинирован: отсчитайте срок наблюдения 180 дней — вот тогда они закончатся. А когда последний будет провакцинирован — может быть, три, может быть, четыре месяца, в зависимости от интенсивности этого процесса, который зависит от количества поликлиник, которые будут в этом участвовать в Москве», — сказал он.

Таким образом Гинцбург ответил на вопрос, когда ожидается окончание пострегистрационных исследований.

Ранее Гинцбург заявил, что продолжительность иммунитета к коронавирусу зависит от того, в какой форме у человека проходило заболевание.

Бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов в беседе с URA.RU рассказал, что иммунитет к коронавирусной инфекции способен сохраняться до шести месяцев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить