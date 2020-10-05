Гинцбург рассказал о сроках вакцинации добровольцев от COVID-19

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о сроках вакцинации добровольцев от коронавирусной инфекции COVID-19 препаратом «Спутник V».

Об этом сообщает РИА Новости.

«Когда они начинались, было понимание, сейчас есть понимание, когда последний из 40 тыс. будет провакцинирован: отсчитайте срок наблюдения 180 дней — вот тогда они закончатся. А когда последний будет провакцинирован — может быть, три, может быть, четыре месяца, в зависимости от интенсивности этого процесса, который зависит от количества поликлиник, которые будут в этом участвовать в Москве», — сказал он.

Таким образом Гинцбург ответил на вопрос, когда ожидается окончание пострегистрационных исследований.

Ранее Гинцбург заявил, что продолжительность иммунитета к коронавирусу зависит от того, в какой форме у человека проходило заболевание.

Бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов в беседе с URA.RU рассказал, что иммунитет к коронавирусной инфекции способен сохраняться до шести месяцев.