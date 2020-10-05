Гинцбург рассказал о продолжительности иммунитета к коронавирусу

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Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что продолжительность иммунитета к коронавирусу зависит от того, в какой форме у человека протекало заболевание.
Гинцбург рассказал о продолжительности иммунитета к коронавирусу
  • РИА Новости

«Люди настолько разнообразны не только внешне, но и физиологически. У одних три месяца, у других полгода — в первую очередь связано с формой, с тяжестью заболевания», — заявил он РИА Новости.

Гинцбург добавил, что, возможно, есть ещё какие-то другие механизмы, с помощью которых вирус обходит иммунную защиту организма хозяина.

Ранее бывший заведующий лабораторией центра «Вектор» вирусолог Александр Чепурнов заявил URA.RU, что иммунитет к коронавирусной инфекции способен сохраняться до шести месяцев.

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