В ВОЗ оценили усилия России по созданию вакцины от коронавируса
- Reuters
«ВОЗ очень ценит те усилия, которые предприняла Россия по разработке вакцины от COVID-19, а именно «Спутника V», — цитирует РИА Новости Клюге.
Он подчеркнул, что в организации благодарны России за действия по созданию безопасной и эффективной вакцины.
Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович назвала беспрецедентными действия российских властей по противодействию распространению коронавирусной инфекции в стране.
В ВОЗ дали прогноз по срокам масштабной вакцинации от коронавируса.