В ВОЗ оценили усилия России по созданию вакцины от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выражает благодарность России за разработку вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

«ВОЗ очень ценит те усилия, которые предприняла Россия по разработке вакцины от COVID-19, а именно «Спутника V», — цитирует РИА Новости Клюге.

Он подчеркнул, что в организации благодарны России за действия по созданию безопасной и эффективной вакцины.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович назвала беспрецедентными действия российских властей по противодействию распространению коронавирусной инфекции в стране.

В ВОЗ дали прогноз по срокам масштабной вакцинации от коронавируса.