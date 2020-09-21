В ВОЗ оценили усилия России по созданию вакцины от коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выражает благодарность России за разработку вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
В ВОЗ оценили усилия России по созданию вакцины от коронавируса
  • Reuters

«ВОЗ очень ценит те усилия, которые предприняла Россия по разработке вакцины от COVID-19, а именно «Спутника V», — цитирует РИА Новости Клюге.

Он подчеркнул, что в организации благодарны России за действия по созданию безопасной и эффективной вакцины.

Ранее представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович назвала беспрецедентными действия российских властей по противодействию распространению коронавирусной инфекции в стране.

В ВОЗ дали прогноз по срокам масштабной вакцинации от коронавируса.

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