В ВОЗ дали прогноз по срокам масштабной вакцинации от коронавируса
- Reuters
«Если говорить о реалистичных сроках, то мы не ожидаем увидеть широкомасштабную вакцинацию до середины будущего года», — цитирует ТАСС Харрис.
Она сообщила, что на третьей стадии испытаний в настоящий момент находится «значительное число вакцин-кандидатов».
«Мы знаем, что по меньшей мере от шести до девяти из них уже прошли довольно длинный путь испытаний», — отметила представитель ВОЗ.
Ранее заместитель директора центра им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов сообщил, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» доставлена в медицинские центры, где в ближайшее время начнётся вакцинация добровольцев.