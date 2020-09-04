В центре Гамалеи сообщили о скором начале вакцинации добровольцев

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Заместитель директора центра им. Гамалеи по научной работе Денис Логунов в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» доставлена в медицинские центры, где в ближайшее время начнётся вакцинация добровольцев.
В центре Гамалеи сообщили о скором начале вакцинации добровольцев
  • © РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи

Он рассказал, что третья стадия испытаний «только началась, открыты центры, развезена вакцина, и в ближайшее время первым добровольцам она будет введена, пока только старт исследования».

Он сообщил, что третья фаза клинических испытаний продлится «полгода минимум».

«Возможно, если потребуется, наблюдение будет увеличено до года, но полгода наблюдение за добровольцами будет проведено», — заявил Логунов.

31 августа сообщалось, что в Москве более 3 тыс. добровольцев подали заявки на участие в пострегистрационном исследовании вакцины от коронавирусной инфекции.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции людей из групп риска запланирована на период после ноября-декабря 2020 года.

Доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.

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