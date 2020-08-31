В Москве более 3 тысяч добровольцев подали заявку на вакцинацию от COVID-19

В Москве более 3 тыс. добровольцев подали заявки на участие в пострегистрационном исследовании вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на столичный Департамент здравоохранения.

«Уже более 3 тыс. добровольцев подали заявки на участие в пострегистрационном исследовании вакцины от коронавируса», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что врачи тщательно изучают каждую заявку и отбирают участников исследований по медицинским показаниям.

В департаменте подчеркнули, что участие является полностью добровольным. Добровольцами могут стать люди старше 18 лет.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что массовая вакцинация от коронавирусной инфекции людей из групп риска запланирована на период после ноября-декабря 2020 года.