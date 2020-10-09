Вирусные «субъекты»: почему в США обвинили Россию в попытках помешать выпустить американскую вакцину от COVID-19

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина обвинил Россию, Иран и Китай в попытках помешать Соединённым Штатам получить вакцину от COVID-19. Кроме того, он заявил, что не верит в информацию о наличии такой вакцины у России, и добавил, что США по всему миру «идентифицируют злонамеренных субъектов», пытающихся получить данные об американских разработках. Эксперты называют подобные выпады ожидаемыми и считают, что они прежде всего продиктованы интересами местных фармкомпаний. По мнению аналитиков, тот факт, что РФ первой в мире зарегистрировала вакцину против коронавируса, негативно сказывается и на позициях Трампа перед выборами.

Директор Национального центра контрразведки и безопасности США (National Counterintelligence and Security Center (NCSC) Уильям Эванина обвинил Россию, Иран и Китай в том, что они пытаются помешать Вашингтону получить вакцину от коронавируса.

В интервью телекомпании Hearst Эванина отметил, что сейчас в области разработки и производства вакцины с остальным миром в основном конкурируют Иран и Китай.

«Россия открыто объявила о том, что у неё есть вакцина. Знаете, я не уверен в этом», — заявил глава NCSC.

Уильям Эванина

Reuters

© Joshua Roberts

Он добавил, что у США есть даже специальная программа государственного и частного сектора по защите вакцины под названием Operation Warp Speed. Её цель — защитить американские НИОКР в уязвимых для кражи областях, в основном, от Китая, пояснил Эванина.

«Мы идентифицируем злонамеренных субъектов по всему миру, которые пытаются внедриться в разработку этой вакцины и наше производство. Мы пытаемся предотвратить подобные попытки прежде, чем они будут реализованы», — подчеркнул он.

Теория вероятностей

Это не первое подобное обвинение со стороны Вашингтона. Так, в июле разведки США, Канады и Великобритании выступили с совместным заявлением, в котором утверждалось, что Россия якобы причастна к кибератакам на объекты, связанные с разработкой вакцин против коронавируса.

Соответствующие заявления опубликовал британский Национальный центр кибербезопасности (National Cyber Security Centre), канадский Центр безопасности коммуникаций (CSE) и американское Агентство национальной безопасности (National Security Agency, АНБ).

Доминик Рааб

Reuters

© Toby Melville/Pool

Как отмечалось в документе, речь якобы идёт о деятельности хакерской группировки APT29, известной также как The Dukes и Cozy Bear.

«Это группировка, занимающаяся кибершпионажем, которая почти наверняка входит в состав российских спецслужб», — говорится в отчёте.

По версии западных разведок, на протяжении 2020 года объектами воздействия группы APT29 были организации, участвующие в разработке вакцины от COVID-19 в Канаде, Соединённых Штатах и Великобритании.

«Их целью, вероятно, являлось хищение информации и интеллектуальной собственности, имеющих отношение к разработке и тестированию вакцин от COVID-19», — считают авторы документа.

«Совершенно неприемлемо, что мишенью российских спецслужб являются те, кто борется с пандемией коронавируса», — заявил глава МИД Великобритании Доминик Рааб, комментируя эти обвинения.

В Москве эти обвинения отвергли.

«Мы не принимаем эти обвинения. Мы не знаем, кто и что пытался взламывать в Великобритании, но Россия точно не имеет к этому никакого отношения», — заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Иммунный вопрос

Разработка вакцин от коронавируса ведётся в ряде стран, включая Великобританию, США, Китай, ФРГ, Иран, Индию и Южную Корею. Всего в мире разрабатывается порядка 150 разных вакцин против COVID-19.

Первой в мире госрегистрацию получила российская вакцина от коронавируса Гам-КОВИД-Вак (Спутник V), разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ. Препарат прошёл клинические испытания летом, сейчас идёт пострегистрационное клиническое исследование вакцины, в котором примут участие 40 тыс. добровольцев.

Как заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко, полномасштабное введение вакцины в гражданский оборот может начаться уже в октябре—ноябре текущего года.

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Ещё одна российская вакцина от коронавируса может быть зарегистрирована в середине октября. Об этом сказал президент России Владимир Путин на встрече с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.

«Работа над ней практически закончена», — отметил российский лидер, пояснил, что речь идёт о препарате новосибирского центра «Вектор» «ЭпиВакКорона».

Как заявил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз, США не намерены принимать результаты испытаний российской вакцины. Чиновник также добавил, что не стал бы вводить себе российский препарат.

Кроме того,Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США внесло в санкционные списки пять российских научно-исследовательских институтов, среди которых оказался и принимавший участие в работе над вакциной НИИ Министерства обороны.

Российская вакцина от коронавируса

РИА Новости

© Алексей Даничев

Американские власти обвинили эти организации в осуществлении деятельности, связанной с разработкой химического и биологического оружия.

В то же время выход на рынок американских вакцин от коронавируса COVID-19 пока затормозился, хотя на третьей, завершающей стадии испытаний в США находится пять таких препаратов.

Выступая в середине сентября на пресс-конференции в Белом доме, Дональд Трамп заявил, что вакцина от COVID-19 станет доступна для населения уже в октябре или «немного позднее».

Однако директор Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США Роберт Редфилд на слушаниях в Сенате назвал другие сроки. По его мнению, вакцина от коронавируса нового типа станет доступной для американских граждан приблизительно во втором или третьем квартале 2021 года.

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6 октября Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) выпустило обновлённые стандарты безопасности для производителей вакцин от коронавируса. Согласно новым правилам, разработчики обязаны отслеживать состояние участников испытаний на протяжении двух месяцев, прежде чем обращаться за разрешением на регистрацию препарата в ускоренном порядке.

По информации американских СМИ, это положение ранее стало камнем преткновения между FDA и Белым домом, который настаивает на необходимости ускорить выпуск вакцин.

В своём выступлении 8 октября глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что хотя вакцина должна была быть готова ещё до выборов, в процесс «вмешивается политика».

«Ладно. Они хотят играть в свои игры. Она будет сразу после выборов», — добавил он.

Геополитический инструмент

Как отметил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павел Фельдман, обвинения, звучащие сейчас со стороны американского разведсообщества в адрес России, КНР и Ирана не имеют под собой почвы.

«Это ожидаемые нападки, в основе которых лежат прежде всего коммерческие интересы американских фармкомпаний. Дело в том, что американские политики, силовые структуры подвергаются колоссальному лоббистскому давлению со стороны крупнейших фармацевтических концернов», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Дональд Трамп

Reuters

© Erin Scott//File

По мнению Фельдмана, сейчас американский фармбизнес нацелен не только на то, чтобы начать продажи вакцины собственному населению, но, и чтобы навязать свою продукцию зарубежным союзникам США.

«Обвинения в адрес России, являются просто частью нечестной конкурентной борьбы, такой же, которая ведётся сейчас вокруг газовых поставок на европейский рынок и проекта «Северный поток—2«. Американский бизнес крайне недоволен тем, что Россия готовится производить дешёвую и эффективную вакцину, пока американские препараты ещё не прошли регистрацию. Как говорится, ничего личного, просто бизнес», — уверен Фельдман.

Похожей точки зрения придерживается научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. По его мнению, в Вашингтоне считают, что появление вакцины может повлиять на расклад в мировой экономике.

«И это так, поскольку страна, которая первой наладит массовый выпуск препарата, сможет не только его экспортировать, но и заняться восстановлением собственной экономики, подорванной пандемией. Вакцина даст стране массу преимуществ и колоссальную прибыль. Несомненно, США хотели бы использовать такой инструмент и в геополитических целях. Вопрос имеет и внутриполитическое значение — тот факт, что в США, в отличие от России, пока не зарегистрирован такой препарат, негативно сказывается на позициях Трампа. Так что обвинения в адрес других стран призваны просто оправдать собственные проблемы», — подытожил эксперт.