Трамп не исключает применения в США зарубежных вакцин от коронавируса

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Президент США Дональд Трамп не исключает возможность применения в Соединённых Штатах вакцин от коронавируса, произведённых в других странах. Об этом, как передаёт ТАСС, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.
Трамп не исключает применения в США зарубежных вакцин от коронавируса
  • Reuters

«Я сейчас скажу кое-что для меня не характерное, но мне действительно всё равно, я хочу лишь, чтобы была вакцина, которая работает, и мне всё равно, если её сделает другая страна. Я сниму перед ними шляпу», — зачитала она цитату Трампа, отвечая на вопрос о российской и китайской вакцинах.

При этом она отметила, что Белый дом считает наиболее перспективным препарат, разрабатываемый британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca совместно с учёными из Оксфорда.

Макинэни также выразила уверенность в том, что США самим удастся создать эффективную вакцину. По её словам, Трамп готов первым опробовать её. 

Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты намерены начать распространение американской вакцины от коронавирусной инфекции в октябре.

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