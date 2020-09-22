Трамп не исключает применения в США зарубежных вакцин от коронавируса

Президент США Дональд Трамп не исключает возможность применения в Соединённых Штатах вакцин от коронавируса, произведённых в других странах. Об этом, как передаёт ТАСС, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

«Я сейчас скажу кое-что для меня не характерное, но мне действительно всё равно, я хочу лишь, чтобы была вакцина, которая работает, и мне всё равно, если её сделает другая страна. Я сниму перед ними шляпу», — зачитала она цитату Трампа, отвечая на вопрос о российской и китайской вакцинах.

При этом она отметила, что Белый дом считает наиболее перспективным препарат, разрабатываемый британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca совместно с учёными из Оксфорда.

Макинэни также выразила уверенность в том, что США самим удастся создать эффективную вакцину. По её словам, Трамп готов первым опробовать её.

Ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты намерены начать распространение американской вакцины от коронавирусной инфекции в октябре.