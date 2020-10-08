Трамп заявил, что вакцина от коронавируса будет готова после выборов

Американский президент Дональд Трамп в видеообращении в Twitter заявил, что из-за политических разногласий вакцина от коронавирусной инфекции будет готова после президентских выборов в США.

Трамп отметил, что в настоящее время вакцины многих американских компаний находятся на последней стадии испытаний.

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

«Я считаю, что она должна быть до выборов, но тут вмешивается политика. Ладно. Они хотят играть в свои игры. Она будет сразу после выборов», — сказал он.

Трамп также заявил, что поручил направить в больницы бесплатные экспериментальные препараты, которые сам принимал во время болезни и благодаря которым стал чувствовать себя лучше.

«Я хочу, чтобы каждый получал такое же лечение, как и ваш президент», — подчеркнул американский лидер.

Он также назвал своё заболевание коронавирусом «милостью Божьей», так как благодаря этому узнал о новых американских препаратах для лечения COVID-19.

Ранее американская биотехнологическая компания Novavax приступила к третьему этапу испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, который пройдёт в Великобритании. На финальную, третью фазу испытаний в США вышли также ещё четыре вакцины.

Трамп ранее неоднократно обещал начать распространение американской вакцины от коронавируса в октябре.