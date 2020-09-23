В США начали финальную фазу испытаний ещё одной вакцины от COVID-19
- Reuters
Как пишет The Washington Post, в рамках международного испытания вакцины примут участие до 60 тыс. человек.
В ходе тестов будет определена эффективность и безопасность вакцины. Как считает научный сотрудник Johnson & Johnson Пол Стоффелс, окончательные результаты могут быть получены к концу года.
В настоящее время в США на финальную, третью фазу испытаний вышли четыре вакцины. Предполагается, что для действия вакцины Johnson & Johnson потребуется только один укол.
17 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что страна намерена начать распространение американской вакцины от коронавирусной инфекции в октябре.
Он также не исключил возможности применения в Соединённых Штатах вакцин, произведённых в других странах.