В США начали финальную фазу испытаний ещё одной вакцины от COVID-19

Короткая ссылка
В Соединённых Штатах начали заключительную фазу испытаний вакцины от коронавируса, над которой работает компания Johnson & Johnson.
В США начали финальную фазу испытаний ещё одной вакцины от COVID-19
  • Reuters

Как пишет The Washington Post, в рамках международного испытания вакцины примут участие до 60 тыс. человек.

В ходе тестов будет определена эффективность и безопасность вакцины. Как считает научный сотрудник Johnson & Johnson Пол Стоффелс, окончательные результаты могут быть получены к концу года. 

В настоящее время в США на финальную, третью фазу испытаний вышли четыре вакцины. Предполагается, что для действия вакцины Johnson & Johnson потребуется только один укол. 

17 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что страна намерена начать распространение американской вакцины от коронавирусной инфекции в октябре.

Он также не исключил возможности применения в Соединённых Штатах вакцин, произведённых в других странах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить