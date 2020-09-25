Ещё одна компания США начала третий этап испытаний вакцины от COVID-19

Короткая ссылка
Американская биотехнологическая компания Novavax приступила к третьему этапу испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, который пройдёт в Великобритании.
Ещё одна компания США начала третий этап испытаний вакцины от COVID-19
  • Reuters

«Испытания проводятся в Великобритании совместно с целевой рабочей группой по разработке вакцин при британском правительстве и предполагают участие и иммунизацию в течение последующих четырёх — шести недель до 10 тыс. лиц в возрасте от 18 до 84 лет, имеющих и не имеющих сопутствующие заболевания», — говорится в пресс-релизе компании.

В ходе испытаний будет проверена эффективность, безопасность и иммуногенность разработанной компанией вакцины NVX-CoV2373.

Ранее компания Johnson & Johnson приступила к заключительной фазе испытаний вакцины от коронавируса.

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна намерена начать распространение американской вакцины от коронавирусной инфекции в октябре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить