Ещё одна компания США начала третий этап испытаний вакцины от COVID-19

Американская биотехнологическая компания Novavax приступила к третьему этапу испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, который пройдёт в Великобритании.

«Испытания проводятся в Великобритании совместно с целевой рабочей группой по разработке вакцин при британском правительстве и предполагают участие и иммунизацию в течение последующих четырёх — шести недель до 10 тыс. лиц в возрасте от 18 до 84 лет, имеющих и не имеющих сопутствующие заболевания», — говорится в пресс-релизе компании.

В ходе испытаний будет проверена эффективность, безопасность и иммуногенность разработанной компанией вакцины NVX-CoV2373.

Ранее компания Johnson & Johnson приступила к заключительной фазе испытаний вакцины от коронавируса.

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна намерена начать распространение американской вакцины от коронавирусной инфекции в октябре.