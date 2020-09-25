Ещё одна компания США начала третий этап испытаний вакцины от COVID-19
- Reuters
«Испытания проводятся в Великобритании совместно с целевой рабочей группой по разработке вакцин при британском правительстве и предполагают участие и иммунизацию в течение последующих четырёх — шести недель до 10 тыс. лиц в возрасте от 18 до 84 лет, имеющих и не имеющих сопутствующие заболевания», — говорится в пресс-релизе компании.
В ходе испытаний будет проверена эффективность, безопасность и иммуногенность разработанной компанией вакцины NVX-CoV2373.
Ранее компания Johnson & Johnson приступила к заключительной фазе испытаний вакцины от коронавируса.
Президент США Дональд Трамп заявил, что страна намерена начать распространение американской вакцины от коронавирусной инфекции в октябре.