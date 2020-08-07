«Первая в мире»: в России 12 августа зарегистрируют вакцину от COVID-19

Короткая ссылка
Роман Шимаев, Полина Полетаева
Вакцина от коронавирусной инфекции, разработанная специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, будет зарегистрирована 12 августа, сообщил замглавы Минздрава Олег Гриднев. Таким образом, Россия первой в мире зарегистрирует вакцину от COVID-19. По словам Гриднева, первыми получателями препарата станут медицинские работники и пожилые люди. Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург пояснил, что приём этого препарата не сможет вызвать заболевание COVID-19, поскольку вакцина изготовлена из аденовируса, и её частицы не могут размножаться. Эксперты назвали сообщения о скорой госрегистрации препарата позитивным сигналом, который говорит о том, что российская наука — и медицинская, и биологическая — находится в авангарде.
«Первая в мире»: в России 12 августа зарегистрируют вакцину от COVID-19
  • Reuters
  • © Sofya Sandurskaya/Moscow News Agency

Российская вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, будет зарегистрирована на следующей неделе. Об этом в ходе визита в Уфу сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев.

«Регистрация вакцины, разработанной в центре Гамалеи, будет 12 августа... Первыми будут привиты медицинские работники и пожилые люди», — сказал Гриднев.

По словам Гриднева, в настоящее время препарат находится на заключительном этапе регистрации. Данные клинических исследований и другие необходимые документы находятся на экспертизе. Замминистра подчеркнул необходимость того, чтобы вакцина была безопасной.

«Россия первой в мире зарегистрирует вакцину от коронавируса», — подчеркнули в оперативном штабе Москвы

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью телеканалу «Россия-24» подчеркнул, что вакцинация против коронавируса не сможет вызвать заболевание COVID-19.

«Данные частицы, с помощью которых мы вакцинируем организм, сделаны на аденовирусе, они не являются живыми. Живыми являются те частицы, те объекты, которые могут воспроизводить себе подобного», — сообщил специалист.

«Эти частицы размножаться не могут, поэтому опасаться, что они что-то плохое могут сделать в нашем организме, — просто для этого нет предпосылок», — добавил Гинцбург.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев в беседе с RT подчеркнул важность проводимой специалистами работы.

«Это настолько важно, что это даже не подлежит обсуждению. Достаточно сказать, что вакцину ждёт весь мир. А в нашей стране, более того, в нашем центре, где я имею честь работать шестьдесят лет без перерыва, эту вакцину сделали первыми», — сказал Зуев.

Напомним, что 20 июля из Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко и Сеченовского университета выписали вторую группу добровольцев, испытывавших вакцину от COVID-19. Сообщается, что применение препарата не привело к осложнениям, у вакцинированных выработались антитела к вирусу. 3 августа в Минобороны России сообщили, что по результатам итогового обследования добровольцев можно говорить о« безопасности и хорошей переносимости вакцины».

  • vk.com
  • © covid2019_official

Комментируя сообщение о скорой регистрации вакцины от коронавируса, завкафедры экономики, управления и оценки технологии здравоохранения Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Виталий Омельяновский в беседе с RT выразил надежду на то, что препарат покажет свою эффективность и будет безопасным.

«Конечно, это отлично, если в России будет зарегистрирована вакцина. Россия продемонстрирует, что у нас есть и наука, и политическая воля, и государство заботится о населении», — заявил Омельяновский.

Также по теме
«Сформировать коллективный иммунитет»: российский вирусолог — о разработке вакцины и сроках окончания пандемии COVID-19
Несмотря на большое количество разработок, эффективная и безопасная вакцина от коронавируса пока не создана. Такого мнения...

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов назвал оперативное завершение работ по одной из вакцин против коронавируса позитивным сигналом, который говорит о том, что российская наука — и медицинская, и биологическая — находится в авангарде.

«Самый главный вопрос для вакцины — это её эффективность и безопасность. Я так понимаю, что эффективность уже выявлена. Но я убеждён, что наши учёные и руководители медицинской отрасли очень внимательно подходят к этому вопросу. Поэтому, с одной стороны, это очень хорошая новость, а с другой, мы должны понимать, что вопрос безопасности требует длительной проверки», — отметил собеседник RT.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль назвал закономерным тот факт, что российская сторона первой подошла к финальным стадиям работ над вакциной от COVID-19.

«Я могу сказать, что изначально и законодатели, и вакцинопрофилактики, и иммунопрофилактики говорили, что у России очень хороший научный потенциал. Поэтому, я считаю, что здесь всё закономерно. Конечно же, здесь не нужно устраивать соревнование. Прежде всего важно качество этой вакцины и эффект, который она произведёт. Вот два важных фактора на которые нужно обратить внимание», — добавил он.

Препарат против COVID-19

Накануне Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) запатентовало отечественный препарат «Лейтрагин», способный предотвратить или смягчить вызванные коронавирусной инфекцией осложнения.

«Это первый и единственный до сих пор в мире агонист дельта-опиоидных рецепторов, который вышел в практическую медицину», — сообщили в ФМБА.

Отечественная разработка была сделана на основе препарата «Даларгин», который прежде использовался для лечения язвы желудка, острого панкреатита и панкреонекроза.

«В ходе исследований они подтвердили, что «Лейтрагин» способен предотвратить или смягчить «цитокиновый шторм» — массивный выброс провоспалительных веществ, приводящий к развитию тяжёлых респираторных и общих системных нарушений у пациента с новой коронавирусной инфекцией», — пояснила глава ФМБА Вероника Скворцова.

  • AFP
  • © Kirill KUDRYAVTSEV

Новые случаи заболевания

За минувшие сутки в 84 регионах России выявлен 5241 новый случай заболевания COVID-19. По сообщению оперштаба, у 27,1% новых пациентов не было клинических проявлений инфекции. В предшествующие этому двое суток было зафиксировано 5267 и 5204 случаев заболевания коронавирусом.

Также по теме
Проведено почти 30 млн тестов: в России за сутки выявили 5267 новых случаев COVID-19
За сутки в России выявлено 5267 новых случаев заболевания коронавирусом. Днём ранее в стране было зафиксировано 5204 случая. В общей...

В число регионов, где за сутки выявили наибольшее количество новых заболевших, вошли Москва (686), Свердловская (180) и Московская (158) области, Санкт-Петербург (157) и Ханты-Мансийский АО (143).

С начала эпидемии в России выздоровели 683 592 пациентов (77,93%), в том числе 7235 — за последние сутки. От осложнений, развившихся на фоне коронавирусной инфекции и сопутствующих заболеваний, в стране за всё время скончались 14 725 пациентов (1,68%). За сутки умерли 119 человек.

В общей сложности в России диагноз COVID-19 был подтверждён у 877 135 человек, более четверти из выявленных случаев пришлось на Москву (245 740). Согласно данным университета Джонса Хопкинса, по этому показателю РФ находится на четвёртом месте в мире. Наибольшее число заболевших зафиксировано в Соединённых Штатах (почти 4,9 млн), Бразилии (2,9 млн) и Индии (2 млн).

По всему миру число выявленных случаев превысило 19 млн. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19 и сопутствующих заболеваний, умерло свыше 715 тыс. человек. Из них более 160 тыс. человек — в США, почти 98,5 тыс. — в Бразилии и 50,5 тыс. — в Мексике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить