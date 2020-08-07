В Минздраве назвали ожидаемую дату регистрации вакцины от коронавируса

Заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев рассказал, когда планируется зарегистрировать вакцину от коронавирусной инфекции СOVID-19, которая была разработана центром имени Гамалеи.

«Регистрация вакцины, разработанной в центре Гамалеи, будет 12 августа. Сейчас идет последний этап — третий. Её испытания — это крайне важно. Мы должны понимать, что вакцина должна быть безопасной», — цитирует его РИА Новости.

По словам Гриднева, первыми соответствующей вакциной будут привиты медицинские работники и пожилые люди.

Ранее Роспотребнадзор рассказал о вакцине «Вектора» против коронавирусной инфекции.

Доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.