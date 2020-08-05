Роспотребнадзор рассказал о вакцине «Вектора» против коронавируса

Центр «Вектор» разрабатывает вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 c учётом всех обязательных требований, она будет качественной и безопасной.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Отмечается, что при разработке вакцины «ЭпиВакКорона» центром «Вектор» учитываются все обязательные требования и нормативные рекомендации, предусмотренные российским законодательством.

Также «Вектор» следит за рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, протоколы исследований вакцины учитывают отечественный и мировой опыт.

«Строгое соблюдение правил проведения доклинических и клинических исследований даёт уверенность в получении безопасной и качественной вакцины для жителей Российской Федерации», — заявили в центре.

Ранее Роспотребнадзор рассказал о ходе испытаний вакцины «Вектора» от COVID-19.