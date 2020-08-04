Роспотребнадзор рассказал об испытаниях вакцины «Вектора» от COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали о ходе испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

«Все получившие вакцину добровольцы чувствуют себя хорошо. Осложнений после введения вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» не отмечено», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Отмечается, что в настоящий момент вакцину от COVID-19 получили уже три добровольца из пяти. Вакцинация четвёртого запланирована на 5 августа.

В ведомстве сообщили, что добровольцы находятся под постоянным наблюдением врачей.

В Роспотребнадзоре рассказали, что предполагается двукратная вакцинация через 21 день.

«Вакцина должна способствовать выработке иммунитета против новой коронавирусной инфекции после двукратного введения с интервалом в 21 день. Вместе с тем сбор данных об уровне антител начинается уже после первой вакцинации», — говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов заявил, что предприятие планирует начать производить вакцину от коронавирусной инфекции нового типа в ноябре.