«Вектор» начнёт производство вакцины от коронавируса в ноябре

Генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов заявил в эфире телеканала «Россия 1», что предприятие планирует начать производить вакцину от коронавирусной инфекции нового типа в ноябре.

«Выход на производство мы рассчитываем осуществить уже в ноябре этого года. Поэтому ближе к концу года — началу следующего можно говорить о переходе на вакцинацию по крайней мере (людей из) групп риска с последующим переходом на массовую вакцинацию», — приводит ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что в России завершились клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Также сообщалось, что более 20 стран проявили заинтересованность в российской вакцине от коронавируса.