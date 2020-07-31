Более 20 стран заинтересованы в российской вакцине от коронавируса

Более 20 стран проявили заинтересованность в российской вакцине от коронавируса, заявил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу CNN.

Reuters

«Более 20 стран заинтересовались нашей вакциной», — приводит его слова ТАСС. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о самых перспективных российских вакцинах от коронавирусной инфекции COVID-19. Первая из них разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава совместно с 48-м Центральным научно-исследовательским институтом Минобороны, вторая — научным центром «Вектор» Роспотребнадзора.