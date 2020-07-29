Голикова отметила самые перспективные вакцины от коронавируса в России

Короткая ссылка
Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о самых перспективных российских вакцинах от коронавирусной инфекции COVID-19.
Голикова отметила самые перспективные вакцины от коронавируса в России
  • РИА Новости

«Наибольшие перспективы сейчас имеют две вакцины. Одна из них разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава совместно с 48-м Центральным научно-исследовательским институтом Минобороны», — отметила она.

По её словам, в августе планируется её государственная регистрация с условием последующего клинического исследования на 1600 человек. Запуск вакцины в промышленное производство ожидается в сентябре.

«Ещё одна вакцина разработана Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора. Начато проведение совмещённых клинических исследований. Завершение их планируется в сентябре. Также в сентябре планируется государственная регистрация. Первую партию планируется произвести в октябре», — отметила она.

Ранее сообщалось, что Научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН подал заявку на участие в международном тендере Всемирной организации здравоохранения на поставку вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.

Доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить