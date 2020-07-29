Голикова отметила самые перспективные вакцины от коронавируса в России
- РИА Новости
«Наибольшие перспективы сейчас имеют две вакцины. Одна из них разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава совместно с 48-м Центральным научно-исследовательским институтом Минобороны», — отметила она.
По её словам, в августе планируется её государственная регистрация с условием последующего клинического исследования на 1600 человек. Запуск вакцины в промышленное производство ожидается в сентябре.
«Ещё одна вакцина разработана Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора. Начато проведение совмещённых клинических исследований. Завершение их планируется в сентябре. Также в сентябре планируется государственная регистрация. Первую партию планируется произвести в октябре», — отметила она.
Ранее сообщалось, что Научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН подал заявку на участие в международном тендере Всемирной организации здравоохранения на поставку вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.
Доктор биологических наук профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.