Россия подала заявку на тендер ВОЗ на поставку вакцины от COVID-19

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Гендиректор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов заявил, что центр подал заявку на участие в международном тендере Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на поставку вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.
Россия подала заявку на тендер ВОЗ на поставку вакцины от COVID-19
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«Мы подали заявку на участие в международном тендере ВОЗ по поставкам вакцины», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим Ишмухаметов подчеркнул, что поставки на международный рынок соответствующей вакцины будут осуществляться только «после полного удовлетворения потребностей России в профилактических препаратах против COVID-19».

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал возможные сроки начала клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 для детей.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России.

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