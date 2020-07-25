Россия подала заявку на тендер ВОЗ на поставку вакцины от COVID-19
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«Мы подали заявку на участие в международном тендере ВОЗ по поставкам вакцины», — цитирует его ТАСС.
Вместе с этим Ишмухаметов подчеркнул, что поставки на международный рынок соответствующей вакцины будут осуществляться только «после полного удовлетворения потребностей России в профилактических препаратах против COVID-19».
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал возможные сроки начала клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 для детей.
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России.