В центре Гамалеи назвали сроки начала испытаний вакцины от COVID-19 для детей

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС назвал возможные сроки начала клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 для детей.

Он отметил, что «можно получить разрешение на проведение клинических испытаний на детях после того, как все клинические испытания на взрослых будут закончены и дадут положительный эффект».

«Это не моя точка зрения, я фактически своими словами пересказываю существующий закон», — пояснил он.

«Мы сейчас готовим документацию для того, чтобы в течение полугода, когда будут проведены все формальности, связанные с изучением опыта применения этой вакцины у взрослого населения, перейти с нашими коллегами-педиатрами к возможности вакцинирования уже детей», — добавил Гинцбург.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что регистрация российской вакцины от коронавируса ожидается в августе.

Как уточнил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, вакцина от коронавируса подойдёт всем, кроме людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в России.