Врачи рассказали, кому не подойдёт вакцина от коронавируса

Вакцина от коронавируса подойдёт всем, кроме людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Будет, по всей видимости, исключение: это, естественно, у людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы», — сказал он РИА Новости.

По словам Гинцбурга, любая вакцинация — стресс для иммунной системы, что может спровоцировать обострение.

Таким людям необходимо предварительно консультироваться с врачом-иммунологом, подчеркнул он.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что регистрация российской вакцины от COVID-19 ожидается в августе.