Врачи рассказали, кому не подойдёт вакцина от коронавируса
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- РИА Новости
«Будет, по всей видимости, исключение: это, естественно, у людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы», — сказал он РИА Новости.
По словам Гинцбурга, любая вакцинация — стресс для иммунной системы, что может спровоцировать обострение.
Таким людям необходимо предварительно консультироваться с врачом-иммунологом, подчеркнул он.
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что регистрация российской вакцины от COVID-19 ожидается в августе.