Врачи рассказали, кому не подойдёт вакцина от коронавируса

Короткая ссылка
Вакцина от коронавируса подойдёт всем, кроме людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы, сообщил директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Врачи рассказали, кому не подойдёт вакцина от коронавируса
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«Будет, по всей видимости, исключение: это, естественно, у людей с тяжёлыми хроническими заболеваниями иммунной системы», — сказал он РИА Новости.

По словам Гинцбурга, любая вакцинация — стресс для иммунной системы, что может спровоцировать обострение.

Таким людям необходимо предварительно консультироваться с врачом-иммунологом, подчеркнул он.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что регистрация российской вакцины от COVID-19 ожидается в августе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить