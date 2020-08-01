Применение планируется начать с октября: в Минздраве сообщили о завершении клинических испытаний вакцины от COVID-19
- Reuters
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В России завершились клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф.Гамалеи. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.
Он уточнил, что в настоящее время готовится пакет документов для регистрации препарата, после чего начнётся его применение. Министр подчеркнул, что первыми буду вакцинировать определённые группы граждан.
«Это в первую очередь медики и учителя, и пойдут ещё наблюдения за вакцинированными пациентами», — приводит ТАСС слова главы Минздрава.
Массовую вакцинацию, по словам министра, планируется начать с октября.
Мурашко отметил, что ещё одна вакцина, разработанная Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, на данный момент находится на стадии клинических исследований. Помимо этого, Минздрав ожидает, что ещё две вакцины от COVID-19 в ближайшие полтора-два месяца подадут заявления на разрешение проведения клинических испытаний на добровольцах.
Ранее власти сообщили, что главная сложность при создании вакцины от коронавируса заключается в его недостаточной изученности.
- РИА Новости
- © Пресс-служба Минобороны РФ
«Данный возбудитель был выявлен недавно (декабрь 2019 года), и молекулярные механизмы патогенеза и формирования популяционного иммунитета всё ещё недостаточно изучены», — говорится в официальном Telegram-канале стопкоронавирус.рф.
Отмечается, что самым сложным этапом при разработке подобных препаратов являются вирусологические исследования с «живым» вирусом, в том числе на животных, так как данную работу можно проводить только в условиях, обеспечивающих наивысшую защиту.
Разработка вакцин ведется по нескольким направлениям независимыми коллективами, уточнили в Роспотребнадзоре.
Накануне глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что после испытаний вакцины иммунитет к коронавирусу был выработан у 100% добровольцев.
«Я могу вам сказать, что первая и вторая фазы [испытаний] показывают, что 100% испытуемых выработали иммунитет на 21-й день [после введения вакцины]. Он удваивается после второй попытки. 100% животных тоже выработали иммунитет», — приводит его слова ТАСС.
По его словам, все данные о российской вакцине будут опубликованы в августе. Он отметил, что интерес к ней проявили уже более 20 стран, при этом пять государств намерены участвовать в производстве препарата.
29 июля в ходе совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в стране президент Владимир Путин потребовал обеспечить производство необходимых объёмов лекарств от коронавируса.
«Прошу правительство вместе с отечественными фармацевтическими производителями держать на постоянном контроле надёжность поставок медикаментов на наш внутренний рынок, в том числе доказавших свою эффективность препаратов для лечения коронавируса. Их промышленный выпуск в целом уже налажен, нужно только обеспечить необходимый объём», — заявил глава государства.
Он также указал на необходимость проследить за наличием во всех регионах страны необходимого медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты, а также сохранить в федеральных и региональных медицинских учреждениях резерв специализированных коек для лечения пациентов с COVID-19.
Говоря о вакцине от коронавирусной инфекции, президент назвал ключевым требованием её эффективность и безопасность.
«Уверенность в вакцине должна быть абсолютной, именно из этого будем исходить, принимая дальнейшие решения по вакцинации от коронавируса», — подчеркнул российский лидер.
Путин отметил, что число новых выявленных случаев вируса сейчас «практически в два раза ниже, чем в период пиковых значений мая», чему способствовали увеличенные возможности системы здравоохранения и усилия медицинских работников, однако призвал россиян не расслабляться.
«Ситуация остаётся сложной и, что называется, может качнуться в любую сторону. Поэтому никаких поводов для самоуспокоенности, для того, чтобы расслабиться, забыть про рекомендации врачей, нет», — напомнил президент.
В России за последние сутки выявлено 5462 новых случая коронавируса, при этом 8114 человек вылечились от заболевания, 95 пациентов умерли.
Таким образом, за всё время в стране было зафиксировано 845 443 случая COVID-19, 646 524 человека выздоровели, 14 058 скончались.
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