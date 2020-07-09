«Только с согласия гражданина»: в Минздраве сообщили, что вакцинация от COVID-19 будет добровольной

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация против коронавирусной инфекции среди россиян будет добровольной. Он добавил, что 17 разработанных в стране вакцин являются перспективными. Тем временем Минздрав одобрил ещё один препарат от COVID-19 — «Коронавир». Как пояснили в разработавшей его компании, препарат борется непосредственно с самим вирусом, а не с вызываемыми им осложнениями.

Вакцинация против коронавирусной инфекции среди россиян будет добровольной. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

По его словам, в стране наблюдается довольно высокий интерес к вакцине, число сторонников вакцинации выросло за время пандемии.

«В целом у нас вакцинация в любом случае идёт только с согласия самого гражданина», — отметил министр.

Министр обратил внимание, что почти во всех российских регионах зафиксировано устойчивое снижение заболеваемости COVID-19.

«Мы всё-таки имеем сегодня уровень заболеваемости, хоть и управляемый, но он есть, и в общем в стране сегодня на больничных койках находятся 112 тыс. человек», — рассказал Мурашко.

Ранее, 8 июля, министр отмечал, что Россия не столкнулась с дефицитом медицинской помощи и в настоящее время медучреждения, которые были перепрофилированы для пациентов с COVID-19, возвращаются к обычному режиму работы.

globallookpress.com

© PPI

В ходе интервью Мурашко рассказал, что все переболевшие приобретают иммунитет к коронавирусу, но его стойкость зависит от тяжести заболевания: чем более сильным было течение болезни, тем более стойкий сформированный иммунитет. Он также рассказал про осложнения, которые могут возникнуть у излечившихся от заболевания.

«Наиболее уязвимыми органами и системами стали лёгкие, вторая значимая проблема, которая тоже требует помощи медицинского работника, — это поражение сердца, в частности миокардиты», — добавил министр.

Говоря о вакцине от COVID-19, Мурашко назвал перспективными 17 разработок, отметив, что над ними работа ведётся более углублённо.

Ранее Министерство здравоохранения одобрило препарат от коронавирусной инфекции «Коронавир», разработанный компанией «Р-Фарм».

Согласно данным Госреестра лекарственных средств, «Коронавир» (международное непатентованное название — «Фавипиравир») обладает противовирусной активностью против лабораторных штаммов вируса гриппа A и B. Он также ингибирует вирус SARS-CoV-2, вызывающий новую коронавирусную инфекцию (COVID-19).

Препарат принимается внутрь за 30 минут до еды. Его использование для медицинских целей возможно только в условиях стационара. «Коронавир» противопоказан пациентам с тяжёлой почечной и печёночной недостаточностью, при беременности, в период грудного вскармливания, а также лицам до 18 лет.

В свою очередь, в компании «Р-Фарм» рассказали, что препарат борется непосредственно с самим вирусом, а не с вызываемыми им осложнениями.

«Препарат ингибирует вирусную РНК-полимеразу, участвующую в репликации вируса», — говорится в заявлении.

Там добавили, что эффективность лекарственного средства была подтверждена в ходе клинического исследования, в котором участвовали пациенты с лёгким и среднетяжёлым течением заболевания. В компании отметили хорошую переносимость препарата, указав, что среди побочных эффектов наблюдались реакции со стороны ЖКТ и отклонения в лабораторных анализах.

В июне Минздрав также зарегистрировал препарат для лечения осложнений, вызванных COVID-19, «Левилимаб». Препарат, предназначенный для подкожного введения, показан лицам с тяжёлым течением заболевания, у которых развивается цитокиновый шторм — смертельно опасное состояние, при котором в ходе иммунного ответа организм атакует собственные клетки.

Гендиректор компании — производителя препарата BIOCAD Дмитрий Морозов в разговоре с RT пояснил, что «Левилимаб» создавался в первую очередь для лечения ревматоидного артрита.

«Но так как в мире есть опыт использования подобного типа препаратов для лечения пациентов с COVID-19, мы его перепозиционировали на коронавирус и начали клинические испытания», — рассказал он.

Глава компании уточнил, что «Левилимаб» является полностью оригинальной российской разработкой.

Также в июне Минздрав одобрил препарат «Арепливир» компании «Промомед» для лечения COVID-19. Как сообщалось, препарат является аналогом разработанного в Японии препарата «Фавипиравир».

30 мая одобрение министерства получил первый в России медицинский препарат против коронавирусной инфекции под названием «Авифавир».

Президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам 23 июня рассказал, что 14 федеральных научных центров работают над созданием вакцины против коронавируса. Он подчеркнул, что, несмотря на желание получить вакцину как можно скорее, в первую очередь необходимо убедиться в её эффективности, надёжности и безопасности.