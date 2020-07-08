В больницах России находятся 112 тысяч больных коронавирусом

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В российских больницах к настоящему времени находятся около 112 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
В больницах России находятся 112 тысяч больных коронавирусом
  • © Софья Сандурская
  • АГН «Москва»

Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

«Мы всё-таки имеем сегодня уровень заболеваемости, хоть и управляемый, но он есть, и в общем в стране сегодня на больничных койках находятся 112 тыс. человек», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что за сутки в России подтверждено более 6,5 тыс. случаев заболевания COVID-19. По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, всего за время эпидемии в стране выявлено более 700 тыс. случаев коронавируса.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер, введённых из-за коронавируса.

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