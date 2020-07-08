Число случаев коронавируса в России превысило 700 тысяч

В России за сутки подтверждено 6562 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 700 792. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 6562 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1812 (27,6%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Накануне в России подтвердили 6368 случаев коронавируса.

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