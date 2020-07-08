Число случаев коронавируса в России превысило 700 тысяч
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- АГН «Москва»
«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 6562 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1812 (27,6%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.
Накануне в России подтвердили 6368 случаев коронавируса.
В России проведено более 21,7 млн тестов на коронавирус.
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер, введённых из-за коронавируса.