В России за сутки выявлено 6368 случаев коронавируса

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В России за сутки подтверждено 6368 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число случаев коронавируса, зафиксированных в стране за время эпидемии, достигло 694 230. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с COVID-19.
В России за сутки выявлено 6368 случаев коронавируса
  • Reuters

«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 6368 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 1902 (29,9%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Накануне в России подтвердили 6611 случаев коронавируса.

7 июля стало известно, что более 21,5 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер, введённых из-за коронавируса.

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