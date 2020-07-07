В России за сутки выявлено 6368 случаев коронавируса
- Reuters
«За последние сутки в России подтверждённых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 6368 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 1902 (29,9%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.
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