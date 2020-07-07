В России проведено более 21,5 млн тестов на коронавирус

Более 21,5 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Как отмечается, за сутки проведено 202 тыс. тестов.

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 272 тыс. человек, проинформировали в ведомстве.

По последним данным, в России за всё время выявлено 687 862 случая заболевания.