В России проведено более 21,5 млн тестов на коронавирус
Более 21,5 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
- АГН «Москва»
Как отмечается, за сутки проведено 202 тыс. тестов.
Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 272 тыс. человек, проинформировали в ведомстве.
По последним данным, в России за всё время выявлено 687 862 случая заболевания.
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